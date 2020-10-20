Тихановская установила дэдлайн для Лукашенко и силовиков

20 октября 2020 | 12:48

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям. Она призвала их до 25 октября стать на сторону народу. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки.

По ее словам, ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления, поголовной люстрации не будет.

"В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", - заявила она.

Тихановская 13 октября также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.