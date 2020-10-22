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Выясняется, что кагарлыкские менты насиловали с завидной регулярностью
22 октября 2020 | 10:51
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Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков в эфире Украина-24 рассказал детали дела о пытках и изнасиловании в полицейском отделении Кагарлыка.
По словам Бабикова, следствие затянулось из-за обнаружения новых улик и появления новых потерпевших. Сейчас планируется завершить расследование в октябре.
"До сих пор расследовали, потому что обнаруживались новые эпизоды. Более того, обнаруживались новые вещественные доказательства, и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", – сказал он.
В ГБР отметили увеличение количества пострадавших.
"Когда произошла огласка, начали к ГБР обращаться люди, подвергшиеся пыткам. Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств", - отметил заместитель директора бюро.
Как сообщалось, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Также 26 мая суд заключил под стражу обоих полицейских без права внесения залога. Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива.
В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса переквалифицировали на статью 127 "пытки по предварительному сговору группой лиц".
2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и выявили новые факты пыток людей в Кагарлицком отделении полиции, всего в деле фигурируют 4 работника отделения.
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