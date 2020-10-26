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Керівник розвідки ФРН: Китай наближається до світового панування
26 октября 2020 | 15:33
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Китай знаходиться на межі "світового панування", і Європа повинна прокинутися перед небезпекою. Так вважає колишній керівник німецької розвідки Герхард Шиндлер Про це повідомляє Daily Mail.
Герхард Шиндлер заявив, що Пекін "дуже розумно" поширює свій вплив по Європі, Азії та Африці. Він підкреслив, що технології в Китаї настільки розвинені, що Німеччина не може зрозуміти, чи використовуються вони в зловісних цілях.
Шиндлер закликав Німеччину вилучити Huawei зі своєї мобільної мережі 5G, щоб зробити країну менш залежною від Пекіна, повторюючи побоювання уряду США, що Huawei може бути використана для шпигунства комуністичної партії Китаю.
Шиндлер також вказав на `"агресивну" поведінку Китаю в Південно-Китайському морі як знак зростаючої політичної та економічної гегемонії.
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