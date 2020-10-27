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В КИЕВСКОМ РЕСТОРАНЕ ЧЕЧЕНЕЦ ЗАРЕЗАЛ ГРУЗИНА

27 октября 2020 | 17:03

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В Шевченковском районе Киева в результате разгоревшегося конфликта в ресторане погиб мужчина.


Как сообщет Обозреватель со ссылкой на источники, это произошло ночью, 26 октября, на улице возле заведения грузинской кухни "Захади, Дарагой" на ул. Златоустовской.

"В заведении между мужчинами, один из которых 31-летний повар ресторана, вспыхнула ссора, которая привела к поножовщине. В итоге повару уже на улице были нанесены несколько ножевых ранений, в том числе в паховую область. Он скончался", – рассказал источник.
Помещение ресторана грузинской кухни в Киеве.

Подозреваемый в убийстве уже задержан правоохранителями. По информации источника, это 40-летний гражданин Казахстана, чеченец, который на законных основаниях живет в Киеве. Мужчина ранее не судим.

Источник: Досье

 
 
 


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