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В КИЕВСКОМ РЕСТОРАНЕ ЧЕЧЕНЕЦ ЗАРЕЗАЛ ГРУЗИНА
27 октября 2020 | 17:03
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В Шевченковском районе Киева в результате разгоревшегося конфликта в ресторане погиб мужчина.
Как сообщет Обозреватель со ссылкой на источники, это произошло ночью, 26 октября, на улице возле заведения грузинской кухни "Захади, Дарагой" на ул. Златоустовской.
"В заведении между мужчинами, один из которых 31-летний повар ресторана, вспыхнула ссора, которая привела к поножовщине. В итоге повару уже на улице были нанесены несколько ножевых ранений, в том числе в паховую область. Он скончался", – рассказал источник.
Источник: Досье
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