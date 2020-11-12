Эмиссия в $ 40 трлн. Бахматюк о том, как мировую экономику заливают деньгами и что будет с Украиной

12 ноября 2020 | 08:32

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов Олег Бахматюк рассказал о том, почему мировую экономику ждет инфляция и как это повлияет на экономику Украины.

Олег Бахматюк, владелец группы компаний "Укрлендфарминг", рассказал в интервью Дмитрию Гордону о том, как изменится мировая экономика в ближайшие 5 лет, почему великие державы заливают экономику деньгами и как Украина может воспользоваться изменениями в конъюнктуре мировых рынков. Мы выбрали главные тезисы из интервью Олега Бахматюка о трендах в мировой экономике и месте Украины в глобальных процессах.

Мировую экономику "заливают" деньгами. Кто от этого выиграет

"Более $ 40 трлн было эмиссировано в экономику мировую с начала пандемии. Прямыми и косвенными инструментами. Прямые инструменты — это такие, как $3 трлн первые в Штатах, потом еще $2 трлн. В Европейском Союзе — $1 трлн на выкуп облигаций, $1 трлн в поддержку. $800 млрд — на долгосрочное кредитование. То есть экономику заливают. Пошел залил в системы, как решение временной проблемы. Но что парадоксально? Эти $40 трлн залили в страны, которые занимают 45% мировой экономики. То есть они фактически удвоили свой ВВП. За счет всех других. А что сделала Украина? Ноль. Ноль! Кроме того, нам не дают возможности принять закон о локализации, что абсурдно. Большей протекционистской программы, чем делают сейчас США, Европейский Союз… Причем они даже по отношению друг другу, будучи членами, принимают дискриминационные нормы, поддерживая своего производителя. Украине даже не дают такой возможности, что парадоксально.

Следующие 5 лет мировую экономику ожидает глобальная инфляция

Следующие пять лет будет обесцениваться стоимость активов. Но не будет сразу 50% инфляция, а будет 20. За счет всех, в том числе, и Украины. То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего, это будет касаться сырьевых вещей. Недвижимость не подорожает, потому что она сузилась в сегменте, потому что все обслуживающие инфраструктурные вещи — перелеты глобальные, гостиницы, рестораны — они будут падать, потом будут восстанавливаться. Понятно, что в тренде 10 лет в это можно вкладывать, но сейчас будет сырье. Украина сейчас в тренде. А она себя не продает. Она зажимается. Живем по каким-то правилам. У нас гуру появляются, которые уничтожают все украинское и рассказывают, что мы должны жить по правилам какого-то экономического подхода, который был 10 лет назад, когда был доступ к ресурсам, когда была совсем другая экономика.

Украина превращается в сырьевую державу. И это плохо

Реклама на dsnews.ua

Вы знаете, что мы металл не экспортируем? Мы превратились в экспортера руды, кукурузы, пшеницы и — первый элемент переработки — подсолнечного масла. Все! Фактически это будет скоро 80 процентов ВВП, потому что все остальные сегменты будут сжиматься. Это нехорошо. Это неправильно. Это огромная конъюнктура. Но покупает нашу железную руду Китай. Для чего? Потому что ему дешевле покупать руду и строить мосты в пустыне, чем миллионам людей платить дотации.

На самом деле Украина проходит сейчас не самый лучший путь: превращение в сырьевую державу. В том числе, и из-за пандемии. Если взять железную руду и подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу — весь спектр аграрного экспорта, — то он скоро будет занимать более 80% ВВП. А это катастрофа. Потому что все другие направления сокращаются, у нас нет вещей, которые генерируют добавленную стоимость: мы не привлекали инновационные процессы в течение 20-ти лет. Есть так называемая вторая технологическая революция, а сейчас уже третья технологическая революция. Фактически она уже предусматривает инновацию, которая идет с использованием всех этих новых технологий — нанотехнологий, ИТ-технологий, ресурсных технологий, управления человеческими массивами… Множество вещей, в которых Украина просто не присутствует.

Стоит ли бояться эмиссии денег Украине

Америке можно печатать деньги, Японии можно печатать деньги, Германии можно печатать деньги, Европейскому Союзу, а Украине нельзя. А можно сказать, почему? Почему Украине нельзя? Да, это может привести к искажению баланса. Для этого мы с вами должны завести эквивалент. Ведь что такое курс валюты? Это баланс между внутренним и внешним спросом с элементами конъюнктуры. Фонд, которым управляет Саудовская Аравия — 800 млрд, фонд, которым управляет Китай — 3.7 триллиона, Япония — 800 млрд, Корея — 500. То есть мы говорим о каких-то несусветных деньгах. У них сейчас стратегия вложения в сырьевые ресурсы, которые теперь важны. Деньги на самом деле ничего не стоят. Это эквивалент. Они стоят то, что ты за это можешь купить. Ты должен объехать этих всех людей и предложить им вхождение в инвестиции, в проекты. Они завтра за эти деньги купят в два раза меньше у одного, другого, третьего, четвертого. Дай им возможность принимать участие в этом процессе. А ты должен гарантировать им безопасность.

Изменения в мировой экономике как шанс для Украины

Продовольствие. Мы в тренде. Мы секси. Мы должны работать рынком. Кто наши самые крупные потребители, наши рынки? Прежде всего это Ближний Восток, Азия — Китай, Индонезия, Япония, Корея. Под это можно спокойно 20-30 миллиардов за 8-10 месяцев взять в Украину, чтобы они купили бонды государства под стабильные поставки туда сырья. Эти страны, если при правильной подаче, — они будут бежать за таким. Потому что для них очень важна не цена товара, а своевременность и наличие.

Украина себя посадила на внешнюю иглу (долговых обязательств — ред.). Причем, мне кажется, это чисто политическая вещь, которая приводит не только к зависимости и управлению, а приводит к потере экономических возможностей. Вот в этом есть большая проблема. И пока у нас так называемый социум политический, экономический между собой демонстрирует, "кто кому режиссер", нет тех, кто на внешнем рынке умеет нас позиционировать. Я вам говорю об огромном внешнем потенциале. Ближний Восток, Азия, порядка 10-12 стран, где я могу и готов.

"Деловая столица"