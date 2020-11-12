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Эмиссия в $ 40 трлн. Бахматюк о том, как мировую экономику заливают деньгами и что будет с Украиной
12 ноября 2020 | 08:32
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Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов Олег Бахматюк рассказал о том, почему мировую экономику ждет инфляция и как это повлияет на экономику Украины.
Олег Бахматюк, владелец группы компаний "Укрлендфарминг", рассказал в интервью Дмитрию Гордону о том, как изменится мировая экономика в ближайшие 5 лет, почему великие державы заливают экономику деньгами и как Украина может воспользоваться изменениями в конъюнктуре мировых рынков. Мы выбрали главные тезисы из интервью Олега Бахматюка о трендах в мировой экономике и месте Украины в глобальных процессах.
Мировую экономику "заливают" деньгами. Кто от этого выиграет
Следующие 5 лет мировую экономику ожидает глобальная инфляция
Украина превращается в сырьевую державу. И это плохо
На самом деле Украина проходит сейчас не самый лучший путь: превращение в сырьевую державу. В том числе, и из-за пандемии. Если взять железную руду и подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу — весь спектр аграрного экспорта, — то он скоро будет занимать более 80% ВВП. А это катастрофа. Потому что все другие направления сокращаются, у нас нет вещей, которые генерируют добавленную стоимость: мы не привлекали инновационные процессы в течение 20-ти лет. Есть так называемая вторая технологическая революция, а сейчас уже третья технологическая революция. Фактически она уже предусматривает инновацию, которая идет с использованием всех этих новых технологий — нанотехнологий, ИТ-технологий, ресурсных технологий, управления человеческими массивами… Множество вещей, в которых Украина просто не присутствует.
Стоит ли бояться эмиссии денег Украине
Изменения в мировой экономике как шанс для Украины
Украина себя посадила на внешнюю иглу (долговых обязательств — ред.). Причем, мне кажется, это чисто политическая вещь, которая приводит не только к зависимости и управлению, а приводит к потере экономических возможностей. Вот в этом есть большая проблема. И пока у нас так называемый социум политический, экономический между собой демонстрирует, "кто кому режиссер", нет тех, кто на внешнем рынке умеет нас позиционировать. Я вам говорю об огромном внешнем потенциале. Ближний Восток, Азия, порядка 10-12 стран, где я могу и готов.
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