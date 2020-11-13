В Германии обнаружили заражение человека вирусом крысы

13 ноября 2020 | 08:56

Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Йоргом Хофманном выявила первый в Германии случай передачи вируса "Сеул", относящегося к семейству хантавирусов, от животных человеку. Об этом говорится в пресс-релизе германских ученых, опубликованном в четверг на сайте клиники Charite.

Специалисты клиники Charite в сотрудничестве с коллегами из института имени Фридриха Лёффлера, а также с работниками местных и региональных органов здравоохранения подтвердили наличие инфекции у молодой женщины, проживающей в федеральной земле Нижняя Саксония. Отмечается, что пациентка заразилась вирусом "Сеул" от домашней крысы.

"Изначально вирус пришел из Азии и, вероятно, был завезен в Европу дикими крысами на кораблях. Однако ранее в Германии [случаев заражения вирусом] не наблюдалось", - отметил ведущий автор исследования, вирусолог Хофманн. При этом инфицированная домашняя крыса, скорее всего, попала в ФРГ из другой страны.

После проявления симптомов острой почечной недостаточности, как указывается в пресс-релизе, пациентка была госпитализирована и помещена в отделение интенсивной терапии. Серологический анализ подтвердил предполагаемый диагноз хантавирусной инфекции. Работая в специализированной лаборатории клиники Charite, профессор Хофманн и его команда использовали специальный метод молекулярной диагностики, позволяющий идентифицировать вирус "Сеул" в образцах, взятых у пациентки. Применив тот же подход, специалисты института имени Фридриха Лёффлера подтвердили, что домашняя крыса была инфицирована тем же вирусом, что и ее хозяйка.

"Обе вирусные последовательности - пациентки и крысы - были идентичны. Это подтверждает, что болезнь передалась человеку от животного, что означает зооноз (инфекционное заболевание, передающееся от позвоночных животных человеку - прим. ТАСС)", - заявил профессор Хофманн, комментируя результаты исследования. "Тот факт, что этот вирус был обнаружен у домашних крыс, также свидетельствует о том, что он может быть занесен посредством торговли этими животными практически в любую точку мира", - заключили ученые. По этой причине, предупреждают они, всем, кто держит домашних крыс, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

О хантавирусах

Хантавирусы - целое семейство, которое выделили еще 40 лет назад, а его отдельные представители были известны еще раньше. Хантавирус поражает мышей, крыс и полевок, но может привести к заболеванию и у людей, если выделения этих грызунов попадают в дыхательные пути или пищеварительный тракт человека. Заболевание проявляется различными симптомами, часто напоминающими грипп или простуду. В тяжелых случаях может наблюдаться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка. В 2019 году он стал причиной нескольких летальных случаев в Аргентине.

Вирус "Хантаан"

Вирус "Хантаан" входит в семейство хантавирусов и является одним из главных возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом, среди других его симптомов - гематурия (кровь в моче), кровоточивость и токсикоз. Вирус был впервые обнаружен в 1970-х годах и назван так в честь названия реки, где была поймана мышь, у которой он был выявлен. Основными переносчиками являются грызуны. Случаев передачи этого возбудителя от человека к человеку не зафиксировано.

Корейский штамм

Вирус "Сеул" относится к семейству хантавирусов и считается вторым по распространенности на территории Южной Кореи после вируса "Хантаан". Основным переносчиком являются черная и серая крысы. Случаи заражения вирусом также зафиксированы в Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. В 2004 году случай заболевания вирусом "Сеул" был впервые подтвержден во Франции. Симптомы после заражения инфекцией выражены в более слабой форме, болезнь протекает легче, чем при инфицировании вирусом "Хантаан".