Годовщина КОВИД: первые итоги и перспективы 19 ноября 2020 | 09:11 , Георгий Пискунов распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Итак, минул год с момента первого обнаружения COVID-19. Не вдаваясь в историю явления и не ставя под сомнение истинность общеизвестных убеждений, хочу как-то собрать их вместе и свести к непротиворечивому плану победы над коронавирусом.

1. Где-то год назад ученая из Китая (которая долго прогнозировала возможность мутации коронавирусов) наконец обнаружила того самого предсказанного опасного мутанта (сейчас мы знаем, что мутант к тому моменту давно путешествовал по планете уже побывав в Италии). Новость получила резонанс и местные власти предприняли ряд действий чтоб снизить последствия его распространения (большая часть тех китайских чиновников, включая самого высокого уровня уже сидит в тюрьмах, некоторые вероятно расстреляны). Поскольку (нам же не врут, да?) новый вирус опасней, заразней других ОРВИ и вызывает ужасные воспаления легких (пневмонию) надо было увеличить количество клиник и палат интенсивной терапии. За год мы узнали что (если верить СМИ, а как им не верить?) это невозможно. Нельзя просто увеличить число коек и спокойно лечить зараженных. Нельзя просто увеличить расходы на здравоохранение в три-четыре раза. Нельзя просто поднять подоходный налог на 3-4% и жить дальше. Нельзя даже приватизировать медицину к хуям дав возможность врачам аморально наживаться на такой потенциально прибыльной болезни как SARS-CoV-2. Мы должны навсегда в корне поменять свою жизнь и это "новая нормальность". 2. Второе, что мы должны признать (СМИ же не могут врать, да?), это бесплодность надежд на чудодейственное лекарство, вакцину или иммунитет человека. Вирус настолько загадочен и могуч, что никаких лекарств не будет и иммунная система человека не cможет ему ничего противопоставить. Вакцина, если ее до конца изобретут, будет действовать в лучшем случае всего пару месяцев (СМИ же не могут врать в этом вопросе, да?), переболевшие хворью будут болеть ей снова и снова, а любые лекарства вирус будет обходить постоянно мутируя. Коронавирус с нами навсегда. 3. Третье что мы узнали, что концепция индивидуальной свободы и индивидуальной ответственности больше не работает. Как недостаточно прилежное в церковных обрядах средневековое село могло прогневить Бога и вызвать на себя кары, так и целые страны могут плохо одевать маски и накликать на себя локдауны. Как средневековая ведьма могла заставить скиснуть молоко, перестать телиться коров и вызвать другую порчу у поселян, так и коронадиссидент, антивакцинатор или другой неверующий враг науки убивает прилежных пользователей Фейсбука и заражает невинных бабушек. Это раньше подхвативший ВИЧ наркоман лично отвечал за то, что умирал от болезни, которой только котики болеют. Теперь желая сохранить его уникальную неповторимую личность, мы должны уничтожать всех котов, как уничтожили недавно норок в какой-то очень гуманной европейской стране . Презервативы (гугл: женский презерватив) теперь должны надевать оба партнера , иначе это безответственность. Поцелуи безответственны. Рукопожатия безответственны. Права каждого могут и должны ограничивать ради других людей. Мы можем запретить людям передвигаться чтоб они не распространяли вирусы. Мы может запретить людям покупать нужные им товары, чтоб они не заражались. Мы можем запретить людям зарабатывать себе на жизнь, если может пострадать хоть слезинка ребенка. Все кто против, по сути пытаются заработать деньги на смертях (копирайт издания "Тексти"). Индивидуальных прав больше нет, есть только коллективное право популяции биологических организмов человеков сопротивляться инфекциям. И этого следуют некоторые выводы. 1. Первый вывод, это карантин выходного дня. Если для разгрузки медицинской системы мы можем запретить людям покупать на выходные строительные материалы (этот запрет правда мог бы увеличить на 30% толпы в остальные дни, но правительство и СМИ же не могут врать?), то мы должны подумать так ли нужны нам другие товары и сколько дней в неделе или месяце они нам нужны? Так ли нужна в выходные дни косметика, чтоб ей можно было торговать когда умирают люди? Нравственен ли человек покупающий в такой момент десерты? Действительно ли пять дней в неделю нужны пресловутые кружевные трусики ̶и̶ ̶Е̶С̶ или нам хватит двух дней в месяц? Ответ на эти вопросы очевиден. Мы должны разработать список из продуктов, которые реально нужны 7 дней в неделю (хлеб, картошка, крупы, соль, спички). Такой же список для товаров, которые нужны 5 дней в неделю (растительное масло, сахар, чай, возможно сигареты и гигиенические прокладки). Некоторые товары должны продаваться только в конкретный день недели (например рыба в четверг). Продукты роскоши (мясо, птица, сало, сливочное масло) могут отпускаться несколько раз в месяц. Некоторые продукты (икра, сырокопченные колбасы, деликатесы) только по медицинским соображениям и назначению государственных органов и администрации средств массовой информации (они же не могут врать, да?). В рамках адаптивного карантина возможно изменение графика и переход на четырех, трех, двух, одно и нуледневную рабочую неделю, когда работать могут только пункты раздачи базовых продуктов питания и аптеки (чей ассортимент на выходные должен быть сильно сокращен, в том числе за счет изъятия из продажи лубрикантов, презервативов, средств увеличения потенции и прочей гомеопатии). 2. Второй вывод, это необходимость активного противодействия антисоциальному вредному для здоровья поведению. Мы заставили людей носить маски чтоб снизить вероятность заражения. Но почему только маски? Логичным будет заставить их носить перчатки и защиту глаз. Еще более логичным, принудить людей с длинными волосами появляться в общественных местах только в специальных косынках. Шорты и юбки короче щиколоток, как провоцирующие простуду (в том числе коронавирусную) должны быть запрещены. Нужно наконец начать контролировать вес плебеев (нормальным должен быть вес в килограммах по формуле рост в сантиметрах -120, а еще лучше рост -130). Запрещено должно быть курение (в том числе вайпа) и пьянство. Для защиты населения от коронавирусной инфекции критически нужен сухой закон для черни. 3. Ну и наконец наше святое, наше все, врачи. Врачи без сомнения ресурс нации, потому незамедлительно всем людям со средним и высшим медицинским образованием должен быть воспрещен выезд из страны. Аморально платить деньги за спасение жизней, потому будет нормально мобилизировать врачей и санитарок с переводом их на казарменное положение. На казарменное положение должны быть переведены другие работники медицинских учреждений. Уборщицы, фельдшера, медбратья, фармацевты, завхозы, электрики в больницах. Систематически нужно проводить мобилизацию молодых людей и девушек на противоковидный фронт через систему военных комиссариатов (их можно назвать "военно-медицинскими комиссариатами"). Нужно пересмотреть наше отношение к критической инфраструктуре. Если парикмахерские и рестораны преступная роскошь в эпоху пандемии, то так ли нужен нам свет семь дней в неделю 24 часа с сутки? Не следует ли ограничивать его подачу на время выходных? Нужна ли нам горячая вода 7 дней в неделю и холодная круглые сутки? Так ли критична потребность в круглосуточной телевизионной трансляции, когда умирают люди? Не преступно ли менять жизни людей на мобильную связь и Интернет? Без сомнения, рядовым, не приносящим пользу в войне против коронавируса гражданам преступно требовать обычной доступности благ после появления в этом мире такой опасной болезни как коронавирус! И конечно самое важное. Несмотря на предельную честность СМИ, мы должны ответить на вопрос нужно ли нам в эпоху коронавируса столько журналистов? В советское время мы вполне обходились телеканалами УТ-1 и УТ-2, десятком газет и у нас не было новостных сайтов. Допустимо ли тратить столь важные ресурсы (в том числе человеческие, из мобилизированных журналистов, активистов и блогеров выйдут прекрасные уборщицы в клиниках) на праздные информационные развлечения? Без сомнения, излишние телеканалы в Украине должны быть закрыты. Все бумажные газеты кроме "Урядового кур'єра" тоже. На новостных сайтах на период карантина установлен редирект на president.gov.ua или kmu.gov.ua. И наконец Фейсбук. На поддержание его в работоспособном состоянии, обеспечение связи с его серверами, просто на электрическую энергию для облачных хранилищ тратятся драгоценные (которые можно было бы направить на медицину) ресурсы. Одна из первых и самых важных карантинных мер в Украине, это конечно же закрытие в выходные дни доступа к социальным сетям, включая facebook и twitter. И не только в Украине. И не только на выходные. В темноте. С продуктовыми талонами. Без мобильной связи и Интернета. Но мы победим коронавирус. Победим или умрем! Живыми человечество в руки вируса не дастся! Источник



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Итоги шведского эксперимента по борьбе с КОВИД 5 диаграмм, показывающих, что шведская стратегия работает. Локдауны провалились Коллапс системы. Зачем Шмыгаль пугает украинцев отсутствием пенсий через 15 лет На Amazon развелись роботы-убийцы ГЕТМАН СКОРОПАДСКИЙ МЕЖДУ СВОИМИ И ЧУЖИМИ Завод уходит из Украины. Почему нам долго ждать Илонов Масков