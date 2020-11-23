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"Требовали $10 000". В Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека
23 ноября 2020 | 11:39
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В Киеве трое полицейских задержали мужчину, который занимался продажей автомобилей, и вымогали у него деньги. Городская прокуратура сообщила им о подозрении в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в понедельник, 23 ноября.
Так, полицейские не имея никаких оснований, задержали мужчину. После этого они начали удерживать его и требовали у него 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности. Полицейские также утверждали, что задержанный пытается продать угнанный автомобиль.
По данным прокуратуры, подозреваемые получили от потерпевшего часть "выкупа" - в сумме 2 000 евро, после чего его отпустили.
Сейчас в прокуратуре решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от должности. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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