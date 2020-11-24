|
Израильтяне победили старение?
24 ноября 2020 | 09:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Кислородная терапия в условиях высокого давления способна ускорить вывод сенесцентных (старых) клеток из организма и усилить регенерацию.
Израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения у людей. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Aging 18 ноября.
Как известно, в процессе старения человеческого организма укорачиваются защитные "колпачки" на концах хромосом − теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за целостность генома в процессе деления клетки.
Чем старше человек и чем больше у него болезней, тем короче теломеры.
Из-за сокращения теломер клетки утрачивают способность к делению и становятся сенесцентными − не выполняют своих функций, но и не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации. Вследствие этого организм стареет.
Многие исследователи в области генетики пытались найти способы восстановления роста теломер и устранения сенесцентных клеток.
Ученым из Университета Тель-Авива удалось достигнуть такого эффекта с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях высокого давления. Они установили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломер увеличивается на 20%.
В исследовании участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев, и там они дышали чистым кислородом.
Как заявили организаторы эксперимента, сейчас теломеры испытуемых достигают такой же длины, какая была у них 25 лет назад. Кроме того, подобная терапия позволила на 37% снизить количество сенесцентных клеток в организме, что облегчило процесс регенерации.
также читайте
|
по теме
В Україні з'явиться новий лоукостер
24. 11. 2020 | 09:48
В Україні наприкінці 2020 року з'явиться новий лоукостер Bees Airline. Авіакомпанія базуватиметься в аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського (Жуляни). Про це повідомляє Mintrans.
Илон Маск рассказал как будут жить первые колонизаторы Марса
24. 11. 2020 | 09:13
Процесс изменения Марса будет “идти долго и не даст значимых результатов на протяжении нашей жизни”
Начальник харьковской полиции сменил китель на куртку за 100 тысяч гривен
24. 11. 2020 | 08:55
20 ноября начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко приехал комментировать взрывы гранат в Харькове. Тогда, как сообщалось, «горе-мститель» во время выяснения отношений с бывшей женой подорвал три гранаты и ему ампутировали кисть руки. При этом начальник был одет вызывающе дорого.
За минулий рік в Україні сталося 128 сходжень рухомого складу з колії
23. 11. 2020 | 12:04
Протягом 2019 року на залізниці сталося 128 сходжень рухомого складу. Про це відомо з тексту пояснювальної записки до проєкту наказу МІУ щодо впровадження нової системи управління безпекою руху.
"Требовали $10 000". В Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека
23. 11. 2020 | 11:39
В Киеве трое полицейских задержали мужчину, который занимался продажей автомобилей, и вымогали у него деньги. Городская прокуратура сообщила им о подозрении в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в понедельник, 23 ноября.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»