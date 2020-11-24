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Израильтяне победили старение?

24 ноября 2020 | 09:06

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Кислородная терапия в условиях высокого давления способна ускорить вывод сенесцентных (старых) клеток из организма и усилить регенерацию.


Израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения у людей. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Aging 18 ноября. 

Как известно, в процессе старения человеческого организма укорачиваются защитные "колпачки" на концах хромосом − теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за целостность генома в процессе деления клетки. 

Чем старше человек и чем больше у него болезней, тем короче теломеры. 

Из-за сокращения теломер клетки утрачивают способность к делению и становятся сенесцентными − не выполняют своих функций, но и не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации. Вследствие этого организм стареет. 

Многие исследователи в области генетики пытались найти способы восстановления роста теломер и устранения сенесцентных клеток.

Ученым из Университета Тель-Авива удалось достигнуть такого эффекта с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях высокого давления. Они установили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломер увеличивается на 20%. 

В исследовании участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев, и там они дышали чистым кислородом. 

Как заявили организаторы эксперимента, сейчас теломеры испытуемых достигают такой же длины, какая была у них 25 лет назад. Кроме того, подобная терапия позволила на 37% снизить количество сенесцентных клеток в организме, что облегчило процесс регенерации. 



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