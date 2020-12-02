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Воцерковливание: в ожидании последствий
02 декабря 2020 | 09:00 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Странные ребята, эти поляки. Вдруг начали выступать против отмены абортов. И так вдруг этим обеспокоились, что не угомонятся никак, как их полицией не трави, сколько слезоточивым газом не опыляй… А что ж вы не выходили под парламент, когда происходило тотальное воцерковливание страны, пришедшее на смену коммунистической пропаганде?
Впрочем, это нормально: разлюбили бородатых Маркса с Лениным – полюбили бородатого боженьку. Но всему ведь есть предел! Не тотально же: 21-й век на дворе!
А нам-то какое дело до поляков? – спросите вы. А самое прямое. Ибо уровень нашего воцерковливания и поповского беспредела давно зашкалил. Не берусь сравнивать с польской ситуацией, но думаю, по числу церквей мы им фору дать можем. Добавим сюда зачастую тотальную бесконтрольность и безнаказанность церковной мафии, которая, замечу, активно финансово поддерживается всеми налогоплательщиками – от буддистов до атеистов. Хаотическая застройка церквями всякого свободного клочка земли – в жилых районах, парках и скверах, в природоохранных зонах. Церковники норовят рейдернуть самые привлекательные кусочки земли. Особенно агрессивно ведет себя в этом отношении мафия московского патриархата. У них почти все, что строится – противозаконное.
Подключение к электросетям, водопроводу и канализации – тоже нелегальное, а значит церковные потребности оплачивают общины населенных пунктов сообща, вне зависимости от религиозной ориентации. Ну и легальные льготы, которыми одаривают церковные учреждения наши богобоязненные политики, дорвавшиеся к власти. Чего стоит засилье попов на Общественном телевидении, которое финансируется из карманов всех налогоплательщиков не взирая на их отношения с богом. А про «побочные» бизнесы, процветающие под сенью церкви даже и заикаться не стоит. Организация автостоянок, сбор утиля, аренда помещений коммерсантам, торговля всем, что продается, неучтенный кэш в грандиозных объемах – все это следствие засилья попов в нашей жизни.
И не следует думать, что все ограничивается только финансовыми потерями и утратой наиболее привлекательных территорий в населенных пунктах. Будем честными: под куполами церквей распространяется пропаганда, которая влияет и на состояние умов паствы. Поэтому отсутствие запретов на аборты и много иных «праведных решений» - это всего лишь недоработка украинских церковников. Не удивлюсь, что в скором времени какой-то воцерковленный депутат вроде бородатого Новинского внесет соответствующий законопроект.
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