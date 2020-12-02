Смерть Марадоны: полиция пришла с обысками к его психиатру

02 декабря 2020 | 09:03

Во вторник, 1 декабря, полиция Буэнос-Айреса пришла с обысками в офис психиатра Агустины Косачов, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни. Косачов лечила известного футболиста совместно с нейрохирургом Леопольдо Луке. Об этом сообщает агентство Infobae.

Обыски проходят в рамках расследования возможной причастности врачей Марадоны к его смерти. Косачов была одной из первых, кто подтвердил, что Марадона лежал без признаков жизни в своей комнате.

Как пишет Infobae, источники утверждают, что Косачев, которая отвечала за психическое здоровье Марадоны после операции на мозге, может быть виновной в его смерти.

"Это не исключается, это возможно", - рассказал знакомый с делом собеседник Infobae.

Поэтому сегодня правоохранители пришли в офис психиатра, чтобы изъять носители информации и документы, которые касаются Марадоны и его лечения.

На днях полиция начала расследование в отношении личного врача Марадоны Леопольдо Луке и провела ряд обысков дома и в его клинике. Врача подозревают в непредумышленном убийстве футболиста.