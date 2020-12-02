ТЕМА

Илон Маск: через 4 или 6 лет будем на Марсе

02 декабря 2020 | 11:49

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Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал дату, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты. По его мнению первый в истории человечества землянин высадится на Марс уже в ближайшие шесть лет. Об этом сообщает Tech Times.


"Я уверен, что это произойдет через шесть лет, начиная с настоящего момента. А при благоприятном стечении обстоятельств, полет может состояться и через четыре года", - заявил Илон Маск.

Напомним, что колонизация Марса является одним из приоритетных проектов Илона Маска. Для марсианской миссии создан тяжелый корабль Starship. Главная цель проекта по освоению Марса - создание первого города, в котором будут проживать около миллиона марсиан-колонистов.

 



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