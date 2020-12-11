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Журналіст Бутусов отримав гарбуза від МО

11 декабря 2020 | 17:03

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Щира ідея долучитиЮрий Бутусов до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для подібної швидкої кар’єри мають бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки відсутні.


За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій.
Призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.
Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони», ані для авторів чудесних «програм», в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з «комплексом Наполеона».
Менше з тим, цілком, можливо, це все ще лише непорозуміння, викликане хвилею емоцій.
Висловлюємо сподівання, що в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ.
 
Прес-служба МО


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