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В Минцифры заявили о перебоях в работе сервиса "Дія": все захотели компенсаций

15 декабря 2020 | 13:30

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Мобильное приложение "Дія" может работать со сбоями из-за большого количества заявок граждан на получение компенсаций.


Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуба.

Около 11:00 утра после активных публикаций в СМИ большое количество людей сразу начали оформлять помощь, что повлекло за собой сверхвысокую нагрузку на систему.

"Сразу хочу отметить, что подача заявления на получение единовременной материальной помощи доступна до 31 декабря, а, следовательно, все украинцы, которые имеют право на получение такой помощи, точно смогут воспользоваться этим сервисом и получить помощь", — отметил Выскуба.

По его словам, в пиковые часы "Дія" сегодня получала около 1000 заявителей в секунду. Для сравнения Выскуба привел данные в феврале, когда "Дію" только запустили — тогда заявок было 100.

Он попросил не пытаться получить услугу именно сегодня и напомнил, что граждане имеют еще более двух недель, чтобы подать заявление.

Как писала "ДС", закон, согласно которому физические лица-предприниматели могут рассчитывать на выплаты в размере 8 тыс. грн в связи с карантином, вступил в силу 10 декабря.

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что деньги смогут получить около 1,7 млн украинцев.

С 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для предпринимателей из-за введения карантина.

"Деловая столица"



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