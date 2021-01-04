До локдауна - 4 дня. Что запретят

04 января 2021 | 08:45

Сегодня начался 298-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. До даты введения усиленного локдауна осталось 5 дней.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о продлении карантина до 28 февраля 2021 года.

До этой даты осталось 57 дней.

До 28 февраля будут действовать ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

14 декабря Кабинет Министров ввел новые ограничения, которые будут действовать с 19 декабря: проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей; проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий; прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров; работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос).

Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

В храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими).

С 00:00 8 января до 00:00 25 января будут ограничены работа общепитов и проведение массовых мероприятий.

Предлагается ограничить деятельность заведений культуры, это касается проведения концертов, спектаклей, кинотеатров, развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий, в том числе аренда под корпоративы, учебные учреждения, за исключением детсадов, все заведения размещения, помимо гостиниц и учреждений реабилитации.

Также закрыть спортзалы, фитнес-центры, бассейны, кроме занятий на улице и профессиональных команд.

Работа общепитов будет осуществляться только на вынос или доставку.

Работа салонов красоты и парикмахерских - исключительно по предварительной записи без ожидания внутри.

Спортивные мероприятия разрешаются только профессиональные, без зрителей.

Будет также запрещена любая торговля непродовольственными товарами, в том числе на рынках.

Запрет работы рождественских ярмарок после 8 января.

Елки на площадях - без концертных площадок, развлечений.

Государственные и коммунальные учреждения отправляются на дистанционную работу. Учреждениям и организациям также рекомендуется перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и прием посетителей.

При этом общественный транспорт будет работать.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.