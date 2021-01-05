На Банковой задумались о переносе локдауна

Отметим, что по данным некоторых СМИ, 6 января на заседании Кабинет министров рассмотрит изменения в постановление правительства о введении локдауну с 8 по 24 января. По его результатам станет ясно, будет ли дополнительно вноситься вопрос о переносе локдауна или о его изменения.