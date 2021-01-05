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На Банковой задумались о переносе локдауна
05 января 2021 | 15:14
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Власти рассматривают возможность переноса, сокращения или смягчения локдауна, который должен начаться уже на этой неделе.
Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сегодня сообщило скандальное издание "Страна", информирует "ДС".
В свою очередь советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что сейчас на Банковой изучают статистику заболеваемости. При этом информацию о переносе локдаунуа он не подтвердил, но и не опроверг.
"В ближайшие дни будет принято окончательное решение. После всех" за "и" против", — сказал он.
Отметим, что по данным некоторых СМИ, 6 января на заседании Кабинет министров рассмотрит изменения в постановление правительства о введении локдауну с 8 по 24 января. По его результатам станет ясно, будет ли дополнительно вноситься вопрос о переносе локдауна или о его изменения.
Напомним, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января. Также Кабмин продлил действие карантина "оранжевой" зоны до 28 февраля 2021 года.
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