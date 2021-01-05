ТЕМА

Несколько сотен человек встретили Новый год в киевском метро

05 января 2021 | 15:17

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Более 700 человек встретили Новый год в киевском метрополитене.


 

Такую цифру сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский на своей странице в Facebook, информирует "ДС".

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23:45 31 декабря 2020 года до 00:15 1 января 2021 года", – написал Брагинский.



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