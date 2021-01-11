Британец за 4 года обошел землю, не выезжая из города

11 января 2021 | 10:54

70-летний Винод Баджадж из Лимерика (Ирландия), бизнес-консультант на пенсии, прошел более 40 тысяч километров за 4 года. Эта протяженность равна длине земного экватора.

Винод родился в Индии, но уже 43 года живет в Ирландии. Как пишет Independent, он подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса и может стать первым в мире человеком, который прошел расстояние, эквивалентное длине окружности Земли. Результаты рассмотрения будут известны в январе.

Баджадж начал активно ходить в 2016 году. Тогда он не думал о том, сколько километров пройдет, его главной целью было просто похудеть.

"Однажды утром я проснулся не с мыслью о том, что совершу прогулку по окружности Земли или попытаюсь попасть в Книгу рекордов Гиннесса, я просто хотел прогуляться, чтобы похудеть, – я был полноват. Через год я обнаружил, что обошел окружность Луны, на второй год я прошел окружность Марса (это примерно 20 тысяч километров). Моей следующей целью было обойти [окружность] Земли, что составляет около 40 075 километров. Я подумал, почему бы и нет", – рассказывает Винод.

Он также заметил, что за первые десять месяцев ходьбы похудел примерно на 20 килограмм. "Ходьба дает вам душевное спокойствие. Ваш разум освобождается от стресса. Я очень хорошо сплю, ем, у меня нет проблем со здоровьем", – говорит Винод о пользе ходьбы.

Свой прогресс Винод отслеживал по трекеру в телефоне. Менее чем за 1500 дней ему удалось пройти более 54,6 миллиона шагов и сжечь почти 1,5 миллиона калорий. Всего он проходил примерно по 50 километров в день.

Из-за ограничений в период пандемии Баджаджу нельзя было выходить за пределы радиуса в 5 километров от своего дома, но он все равно умудрился, не нарушая правил, пройти 9 тысяч километров. "Ковид, дождь, град – я не собираюсь останавливаться", – решил мужчина. Сейчас он продолжает регулярно ходить, и его следующая цель – пройти окружность Нептуна. А это целых 160 тысяч километров. "Пройду ли я столько? Возможно. Мне понадобится еще 10 лет", – считает Баджадж.