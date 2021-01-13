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Экс-нардепа Мосийчука обвиняют в подрыве газопровода

13 января 2021 | 09:11

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АО "Лубныгаз" обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить причастность к взрыву на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.


Об этом говорится в заявлении компании в Facebook, передает "ДС".

"АО «Лубныгаз» просит проверить И. Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января 2021 года. Мосийчук на своей странице в Фейсбук первый сообщил о том, что взрыв — направленная ​​диверсия и обвинил в своего оппонента — предприятие «Лубныгаз», которое Мосийчук пытается захватить не первый год", — говорится в заявлении.

В компании отметили, что Мосийчук заявил о диверсии "гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о возможных причинах".

В "Лубныгазе" напомнили, что Мосийчук сам отсидел в тюрьме более 3 лет за подготовку терактов в Киевской области, а также был осужден за злостное хулиганство.

Сам Мосийчук в своем Telegram-канале заявил, что обвинения являются "бредом седой кобылы" и "попыткой скрыть воровство газа".



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