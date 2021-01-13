Экс-нардепа Мосийчука обвиняют в подрыве газопровода

"АО «Лубныгаз» просит проверить И. Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января 2021 года. Мосийчук на своей странице в Фейсбук первый сообщил о том, что взрыв — направленная ​​диверсия и обвинил в своего оппонента — предприятие «Лубныгаз», которое Мосийчук пытается захватить не первый год", — говорится в заявлении.