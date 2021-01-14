За 6 лет Аваков раздал 2942 ствола

14 января 2021 | 11:57

Департамент коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Украины сообщил, что в период 2014-2019 годов ведоственная поощрительная награда "Огнестрельное оружие" была вручена 2 942 лицам. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на информационный запрос Українських Новин.

" Сообщаем , что за указанный период (2014-2019 годы ) ведомственным поощрительным знаком отличия МВД " Огнестрельное оружие " награждены 2 942 человека " , - сказано в документе.

Уточним, что в 2020 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил огнестрельным оружием 254 человека. Соответственно, всего за время руководства министерством Аваковым (2014-2020 годы) МВД выдало 3 196 единиц наградного оружия.

Напомним, 70% наградных пистолетов, врученных в 2019-2020 годах Службой внешней разведки (СВР) Украины, выдавались лицам, которые не имеют отношения к структуре украинской разведки.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подтвердил получение от Министерства обороны Украины в качестве наградного оружия пистолет-пулемет Томпсона образца 1928 года, широко известное как "оружие чикагских гангстеров".

10 января 2017 года депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") сообщил, что стрелял в Вячеслава Химикуса из наградного оружия. Согласно информации правоохранителей, Пашинский стрелял в Химикуса из пистолета Glock 19 калибра 9 мм. Этим пистолетом, по данным журналистов, тогдашнего исполняющего обязанности главы Администрации Президента Пашинского наградил приказом от 28 марта 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков.

В 2018 году бывший Президент Украины Петр Порошенко наградил именным огнестрельным оружием cоветника Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Также в ходе визитов в Кувейт и Катар Порошенко наградил именным огнестрельным оружием премьер-министров этих стран шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Ас-Сабаха и шейха Абдуллу бин Насера Аль Тани. А в 2015 году Порошенко вручил именные пистолеты 9 футболистам сборной Украины, главному тренеру Николаю Фоменко и председателю Федерации футбола Андрею Павелко.