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Депутаты хотят побороть "акустические издевательства" в общественном транспорте

14 января 2021 | 12:17

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Верховная рада может запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз работает над соответствующим законопроектом №3006. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Закон предлагает запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).


В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

"Особенно острой эта проблема является на автомобильном пассажирском транспорте всех видов. Пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину", - указано в сообщении ВР.



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