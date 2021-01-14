Депутаты хотят побороть "акустические издевательства" в общественном транспорте

14 января 2021 | 12:17

Верховная рада может запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз работает над соответствующим законопроектом №3006. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Закон предлагает запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

"Особенно острой эта проблема является на автомобильном пассажирском транспорте всех видов. Пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали. Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину", - указано в сообщении ВР.