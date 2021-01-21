В тестах Минздрава появились бесполые существа

21 января 2021 | 10:10

Директорат медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Украины сообщил об официальном утверждении приказом министерства в бланке направления на лабораторное тестирование материала от лица, соответствующего определению случая COVID-19, дополнительную половую принадлежность "неизвестный пол" для граждан Украины.

Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос и бланк направления на лабораторное тестирование.

"Предоставляем бланк направления на лабораторное тестирование материала от лица, соответствующего определению случая COVID-19, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 28.03.2020 №722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)", - говорится в ответе Минздрава.

Уточним, по определению Организации Объединенных Наций (ООН), гендерная принадлежность (идентичность) является совокупностью признаков человека, определяющих его принадлежность к мужчинам либо к женщинам, главным образом в культурном и социальном плане. Также понятие гендера затрагивает психические, культурные и социальные различия, а понятие пола — только физические (анатомические и физиологические) различия.