В США математику назвали "расизмом"

Департамент образования штата Орегон в Соединенных Штатах Америки призвал учителей регистрироваться на тренинг, на котором пропaгандируется "этноматематика", и утверждается, что "идеология превосходства белых" проявляется в стремлении найти правильные ответы во время решения математических задач, тогда как ранее известные писатели предостерегали от

Департамент разослал по школам информационный бюллетень, который рекламирует микрокурс "Путь к математическому равенству". Он предназначен для учителей средних школ, чтобы те узнали об инструментах для "ликвидации расизма в математике".

В аннотации курса говорится, что "культура превосходства белых" якобы "проникает в классы математики".

По мнению авторов курса, расизмом в математике является тот факт, что основное внимание в этой науке "уделяется получению правильного ответа", а от студентов "требуется показать ход решения задач".

"Представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, а преподавание – даже в меньшей степени.

Отстаивание идеи, что всегда есть правильные и неправильные ответы, увековечивает объективность, а также страх перед открытым конфликтом", – говорится в аннотации курса.

В учебном пособии по этому курсу "Демонтаж расизма" говорится, что "объективность", описываемая как "вера в то, что существует такая вещь, как объективность или "нейтралитет"" – является характерной для "превосходства белых".

Вместо того чтобы сосредоточиться на поиске одного правильного ответа, курс побуждает учителей "придумать как минимум два ответа, которые могут решить эту проблему".

Также курс призывает учителей заниматься "этноматематикой", задача которой "определить и оспорить способы использования математики для отстаивания капиталистических, империалистических и расистских взглядов".

"Структура деконструкции расизма в математике предлагает... критические подходы к демонтажу превосходства белых на уроках математики путем визуализации токсичных характеристик культуры превосходства белых", – говорится в аннотации курса.

В одном из разделов учебного пособия "Ликвидация расизма" приводится аргумент, что "только белые люди могут быть расистами в нашем обществе, потому что только белые люди как группа обладают такой властью".

Кроме того, в пособии говорится, что ликвидировать расизм в системе, которая эксплуатирует людей для получения личной выгоды, невозможно. Потому авторы предлагают бороться с капитализмом и добиваться "экономической справедливости".