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Monobank закликає клієнтів не хвилюватися через висунуту підозру їх співзасновнику
23 февраля 2021 | 19:20
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Співвласнику Fintech Band, яка спільно з Universal Bank Сергія Тігіпка створила monobank, Володимиру Яценко інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах
Ситуація навколо колишнього першого заступника голови "ПриватБанку" часів Ігоря Коломойського Володимира Яценка, літак із яким НАБУ розвернула при спробі виїхати за кордон, на роботі monobank не відобразиться.
Про це в коментарі Delo.ua заявив директор з маркетингу monobank Анатолій Рогальський.
"Ситуація ніяк не може відобразитися на monobank. Володимир Яценко займається проектами, не пов'язаними з monobank", — сказав він.
Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 22 лютого повідомили трьом колишнім посадовим особам ПриватБанку — екс-голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету (йому додатково інкримінують ч.1 і 2 ст. 366 ККУ), його першому заступнику Володимиру Яценку, екс-начальниці департаменту фінансового менеджменту банку Олені Бичихіній — про підозру в розтраті 136,9 млн грн.
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook написала: "Підпис під підозрами колишнім топ-менеджерам "Приватбанку" — мій".
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