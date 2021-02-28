Аваков и Венедиктова побеждают воровское движение

28 февраля 2021 | 13:43 , Олег Ельцов. ТЕМА

Все мы помним, безусловно, как в мае прошлого года Парламент принял эпохальный Закон «О преступных сообществах и «ворах в законе». Профессиональная преступность затрепетала! Еще бы: инициатором закона стали орлы Авакова, которые все никак не могут положить конец получившим популярность воровским сходкам и разборкам буквально под носом у обновленной полиции. В момент обсуждения закона доносились предложения, что для начала нужно принять Закон о борьбе с ворами в погонах… Но доблестная полиция посрамила критиканов, доказав, что такой антиворовской закон – единственное, чего ей не хватало для победы над воровским миром. И вот, не минуло и года, а страна получила первый судебный плод применения закона. Читаем, анализируем, делаем выводы…

18 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась в парламенте, приведя победоносную статистику: «Отмечается самое большое состояние разоблачения преступных группировок за последние 6 лет. Только в прошлом году на четверть больше обезврежено организованных групп, которыми совершено более 3,5 тысячи преступлений. Обезврежены 33 организованные группы».

Что же скрывается за этими цифрами? Вероятно, в статданные успело попасть и первое дело, возбужденное в рамках «антиворовского» законодательства, завершившееся приговором суда. 4 февраля Департамент спецрасследований нацполиции (реинкарнация УБОП) раскрыл подробности дела, возбужденного против сумского пенсионера, обратившегося к воровскому авторитету для выбивания долга у беззащитной женщины. Финал: 65-летний сумчанин получил 3 года лишения свободы. Деятельность авторитета расследуют отдельно.

Фабула дела: пенсионер решил обновить «лошадиный парк» своего хозяйства и договорился с некой гражданкой, что он обменяет своего малость подуставшего коня на ее, что поновее – с доплатой. Гражданка привезла новое четырехногое к пенсионеру, тот заплатил ей за транспортировку 1,5 тыс.грн. и еще 7,5 тыс.грн. за разницу в «ходовых качествах» коней. Однако на следующий день он позвонил гражданке и потребовал предоставить ему другого коня, ибо тот, что он купил накануне, не хочет тянуть повозку. Гражданка и на это согласилась, привезла другое четырехногое. Но и оно не понравилось пенсионеру. После этого гражданка на требования устроить конный кастинг перестала реагировать.

Тогда пенсионер обратился к старому знакомому, который по версии борцов с воровским сообществом пребывает в статусе «положенца» и держателя «общака», дабы тот порешал вопрос с несговорчивой конезаводчицей. Авторитет якобы наехал на гражданку и пообещал применить силу, если та не вернет деньги пенсионеру.

Итог: пенсионеру впаяли 3 года лишения свободы с отсрочкой на год, а против его знакомого материалы выделили в отдельное уголовное производство.

Спору нет: дедушка не прав: в зубы коню заглядывал перед обменом? Претензий не имел, когда отслюнявливал кровные гривны гражданке? Так нечего морочить голову! Настораживает в этой истории одно: мелкую бытовуху, которая по-хорошему, разрешается усилиями участкового милиционера, раздули как победу на воровским миром Сумщины. И ведь внешние признаки на лицо: знакомый пенсионера – «положенец» и «держатель общака», грозил расправой беззащитной гражданке. За что дедушка и получил три года, а «положенец» попал под следствие.

Но, пардон: а где доказательства того, что знакомый положенец? А воровской общак где? Почему не фигурируют суммы, где та банка, в которую сумские воры складывают награбленные денежки для грева зон и подкупа ментов? Почему Департамент спецрасследований об этом – ни слова, зато поспешил обозвать приличного человека (пока не доказано обратное) положенцем?

То есть, завтра в Департаменте обзовут первого встречного положенцем и авторитетом – и тот сразу пойдет по антиворовской статье? Автор готов спорить с начальником Департамента, что всеми силами его подразделения не удастся доказать, что тот сумской якобы положенец является держателем общака. И общак никогда не найдут. Ибо современные воры уже не хранят деньги под половицей и не закапывают под бузиной. Для этого существуют банковские счета. Но ни в одном банке вы не обнаружите счета ООО «Воровской общак». Эти суммы рассредоточены среди бизнесменов, которые обязуются в нужный момент перевести на нужный счет указанную сумму. Это может быть оплата услуг адвоката, закупка телевизоров или одеял на зону… Доказать наличие общака – задача космического масштаба, не подвластная украинским пинкертонам. Все, что они могли бы - это захватить замусоленную книжечку с воровской бухгалтерией. Но они никогда в жизни не докажут, что человек, у которого она изъята – держатель общака: так, каляки-маляки какие-то…

Нет, мы никогда не узнаем про осуждение сумского положенца за содержание воровского общака. Во-первых, потому что квалификации орлов Авакова не хватит, во-вторых, потому что воровской общак на Сумщине держит совсем другой персонаж, о чем известно каждому пионеру и пенсионеру. Его воровское погоняло Лера Сумской. Кстати, что там с Лерой, товарищи генералы: не сидит пока?..

В сухом остатке этой истории: дед, которому влепили три года по беспределу, ибо осудили не по той статье; мифический положенец, которого сейчас активно прессуют (вероятно «расследуют на деньги», карают рублем, так сказать…) аваковские ассы спецрасследований. А еще – радужные реляции полиции про успешную борьбу с воровским миром и кривую-косую статистику, которую несет с парламентской трибуны генпрокурор Венедиктова…