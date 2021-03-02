Арестовано имущество одного из фигурантов дела "Приватбанка"

02 марта 2021 | 10:45

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества бывшего заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко, который вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных структурах.

"У Яценко частично имущество арестовали. По другим (фигурантам) еще нет", - сказал собеседник.

По словам источника, арестовано имущество, которое ему принадлежит согласно открытым реестрам.

Других деталей он не уточнил.

Как сообщали Українські Новини, экс-замглавы "Приватбанка" вручили подозрение в злоупотреблениях после его попытки сбежать в Вену.

Позже Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету, который является отцом соучредителя Монобанка и бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета.

Частное расследование международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы Приватбанка не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.