ЗСУ отримали на озброєння великокаліберну гвинтівку Alligator

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В конце каждого года в одном из городов Бразилии устраиваются национальные спортивные состязания для коренных жителей страны индейцев (Indigenous Nation's Games). В этом году около 600 человек из 29 индейских племен приняли участие в соревнованиях по борьбе, перетягиванию каната, бросанию копья и, конечно, футболу. Фотограф Алекс Альмейда запечатлел юного зрителя соревнований, которые проходят в этом году в Пагагоминосе.