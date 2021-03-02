ТЕМА

ЗСУ отримали на озброєння великокаліберну гвинтівку Alligator

02 марта 2021 | 15:52

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберний гвинтівку ручного заряджання Alligator. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Повідомляється, що дана гвинтівка призначена для знищення укріплень і техніки противника, в тому числі легкоброньованої.


“За результатами державних випробувань на озброєння ЗС України прийнято багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Всі деталі гвинтівки, зокрема найважливішу і найвідповідальнішу – ствол, виготовлені українськими зброярами”, – йдеться в повідомленні.

Підкреслено, що головне завдання великокаліберного «Алігатора» – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої.

Гвинтівка має такі характеристики:

– калібр 14,5х114;
– початкова швидкість кулі – 980 м/с;
– ефективна дальність пострілу – до 2000 м;
– максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м;
– на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

Зазначено, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

В конце каждого года в одном из городов Бразилии устраиваются национальные спортивные состязания для коренных жителей страны индейцев (Indigenous Nation's Games). В этом году около 600 человек из 29 индейских племен приняли участие в соревнованиях по борьбе, перетягиванию каната, бросанию копья и, конечно, футболу. Фотограф Алекс Альмейда запечатлел юного зрителя соревнований, которые проходят в этом году в Пагагоминосе.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100