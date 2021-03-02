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ЗСУ отримали на озброєння великокаліберну гвинтівку Alligator
02 марта 2021 | 15:52
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Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберний гвинтівку ручного заряджання Alligator. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Повідомляється, що дана гвинтівка призначена для знищення укріплень і техніки противника, в тому числі легкоброньованої.
“За результатами державних випробувань на озброєння ЗС України прийнято багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Всі деталі гвинтівки, зокрема найважливішу і найвідповідальнішу – ствол, виготовлені українськими зброярами”, – йдеться в повідомленні.
Підкреслено, що головне завдання великокаліберного «Алігатора» – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої.
Гвинтівка має такі характеристики:
– калібр 14,5х114;
Зазначено, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.
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