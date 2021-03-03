Нужен ли авиации Воздушных Сил Украины «Адский Кукурузник»? Часть 1

03 марта 2021 | 08:17 , Сергей Гончаров. для "ТЕМЫ"

Подводные камни закупки бразильского Super Tucano для украинской армии.

В Украине вновь активизировалась тема закупки «потрясающего суперсамолета» ЕМВ.314/А-29/АТ-29 «Супер Тукано» (Super Tucano; «тушкан»), созданного в той самой Бразилии, где «так много диких обезьян» и способного якобы заменить и Су-25, и Ми-24, и программу создания военных версий Ми-2, и новый МСБ-2 в варианте «МО» для ЗСУ и до кучи – нашу основную «летающую парту» - чехословацкий L-39C и его украинские модификации L-39М/М1.

Информация о том, что Воздушные Силы (далее - ВзС) ЗСУ планируют приобрести данные машины, впервые нездорово возбудила и украинскую и – куда ж без этого! – русскую околовоенную общественность летом 2018 г., когда делегация ВзС Украины посетила Бразилию для предварительного обсуждения этого вопроса с бразильскими коллегами. И в основном это «возбужденное брожение» носило тогда резко негативный характер. Super Tucano презрительно-насмешливо называли «кукурузниками» и сравнивали с «боевыми» версиями Ан-2 «разлива» ВВС Северо-Корейской Народной Армии и ВВС и ПВО Демократической Республики Вьетнам времен Второй войны в Индокитае (с США и их союзниками).

Любопытно, что в последнем случае остряки напрочь забыли: вьетнамская штурмовая модификация Ан-2 – это совсем не «импровизация на коленке», а опытно-конструкторская работа ОКБ Олега Константиновича Антонова по приоритетному заказу МО СССР для нужд «вьетнамских товарищей». На помощь которым тогда (боевая модификация Ан-2 разрабатывалась и испытывалась в 1963-1964 гг.) в Советском Союзе совсем не экономили. Помянули также и действительно импровизированные «боевые «Аннушки» передравшихся в 1991-м бывших югославских республик и этнических общин.

Второй импульс интереса последовал в августе 2019-го. Тогда стало известно, что высокопоставленная официальная делегация ВзС Украины во главе с самим командующим прибыла в Бразилию - в т.ч. и «для рассмотрения возможности приобретения легких турбовинтовых штурмовиков производства Embraer EMB-314 Super Tucano».

В середине октября 2019-го – Интернет-ресурс MilitaryAviationInUA опубликовал фотографии, на которых летчики ВзС ЗСУ проводят ознакомительные полеты на «Супер Тукано» в португальском Лиссабоне.

Наконец, 24 октябля того же 2019 года – Президент Федеративной Республики Бразилия (ФРБ) Жаир Мессиас Болсонару «твитнул», что Украина… покупает у Бразилии партию КС-390 (самолетов – прямых-прямейших конкурентов Ан-178, если что!) и партию этих самых «Супер Тукано».

По первому пункту этой «epic ньюзости» уже можно было бы составить ясное представление о степени ее достоверности. Тем не менее возбудились все. Благо – к тому времени в Рунете и UAнете – «Супер Тукано» носил уже не уничижительное прозвище «кукурузник», а гордое «Адский Кукурузник». Которым его наградил неукротимый боец «украинского интернет-патриотического фронта», известный как zloy_odessit.

И вот теперь (если быть точным – 26 февраля сего, 2021-го уже года) нас порадовал почти полуторачасовым роликом об «Адском Кукурузнике» YouTube-канал «Українського Мілітарного Порталу», воспевающем непревзойденые достоинства «Тушкана».

А действительно - насколько он может «заменить» Су-25? С этим нам предстоит разобраться. А сначала - немного о том, что из себя представляют эти «тушканы» и «супертушканы» реально, если отвлечься от рекламных воплей.

Бразильский самолет компании «Эмбраэр» (Embraer S.A., Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.) ЕМВ.312 «Тукано» - действительно признан одним из лучших турбовинтовых учебно-тренировочных/учебно-боевых (УТС/УБС) самолетов своего класса. А возможность использования его в качестве легкого штурмовика действительно способствовала увеличению популярности машины. Разработка самолета началась в 1978 г., когда командование ВзС ФРБ решило заменить устаревшие реактивные машины типа Т-37С американской фирма «Цессна», использовавшиеся тогда местными ВВС примерно в той же роли, как у нас L-39C и по сию пору.

Прототип «Тукано» поднялся в воздух 18 августа 1980 г., а первый из 133 самолетов, заказанных для Воздушных Сил ФРБ под маркировкой Т-27 местные ВВС получили в 1983-м. Разработанный для обучения пилотов реактивных машин «Тукано» имеет общую ручку управления двигателем и шагом воздушного винта, а также современные катапультируемые кресла обоих летчиков от всемирно известной «Мартин Бейкер».

Четыре подкрыльных узла подвески изначально были предназначены для установки учебного вооружения, но на боевых модификация машины на них размещалось полноценное боевое оружие. Каждый узел подвески рассчитан на боевую нагрузку до 250 кг (все вместе - до 1000 кг). Это могут быть бомбы (до 12-ти штук), бомбовые кассеты и баки с зажигательной смесью (напалмом рецептур А и В) калибром от 25 фунтов (11.3 кг) до 250 кг, блоки 70-мм неуправляемых авиационных ракет (НАР) Hydra 70 на 7 или 19 ракет (до четырех), два или четыре подвесных пулеметные контейнера для обычных (7.62-мм одноствольных или шестиствольных и 5.56-мм шестиствольных, а также крупнокалиберных – 12.7-мм одноствольных и трехствольных - пулеметов).

«Супер Тукано» - получил еще пятый, центральный подфюзеляжный узел подвески. На котором можно подвесить контейнер с лазерным дальномером-целеуказателем (в случае, если самолет несет на подкрыльевых пилонах управляемые авиационные бомбы - УАБ; в Украине по советской традиции такие бомбы называют «корректируемыми» - КАБ) или блоки малогабаритных управляемых ракет (УР) с лазерным наведением APKWS – это такая лазерно-управляемая версия НАР Hydra 70. Ровно таким же образом за много лет до ее создания в СССР была получена УР «Тулумбас-Л» из «неинтеллектуальной» НАР типа С-13.

Также на подфюзеляжном пилоне можно подвесить контейнеры со станцией оптоэлектронной разведки целей, с различными наборами разведывательной аппаратуры, контейнер со станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или со станцией «радиоэлектронной войны» (РЭВ; такая станция сочетает в себе возможности станции РЭБ и станции радио- и радиотехнической разведки), или контейнер с буксируемой ложной целью. Или боевое вооружение - контейнер с 20-мм пушкой либо 1-2 авиабомбы свободного падения, таких же бомбовых кассеты или бака с напалмом общей массой до 1000 фунтов (454 кг). Ну или просто сбрасываемый дополнительный топливный бак.

Самолеты «Тукано» поставлялись на экспорт в Анголу, Аргентину, Венесуэлу, Гондурас, Египет, Колумбию (где активно задействовались против левокоммунистических повстанцев и по совместительству наркобаронов), Мавританию, Мозамбик, Ирак, Иран, Парагвай, Перу (где также воевали с «наркокоммунистами»), Францию и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР). В Ираке эти машины производили по лицензии именно в качестве боевых самолетов. Они принимали участие в Ирако-Иранской войне и бесчисленных операциях армии и республиканской гвардии (местных войск госбезопасности) саддамовского Ирака против иракских курдов на севере страны.

Но самый большой успех выпал на долю «Тукано» в марте 1985 г., когда, в острой конкурентной борьбе он выиграл британский заказ на поставку 131 самолета в целях замены сочтенных устаревшими и изношенными «летающих парт» «Джет Провост» Королевских Воздушных Сил (RAF) Великобритании. Этот вариант ЕМВ.312 уже был не совсем бразильским: он разрабатывался совместно с компанией «Шортс Бразерс» из Северной (британской) Ирландии, там же со значительными изменения в конструкции, оборудовании и вооружении (например, получил стандартные британские 68-мм НАР SNEB вместо американо-бразильских 70-мм) строился серийно по лицензии и оттуда же поставлялся еще и на экспорт в Кению и Кувейт.

2 июня 1999 г. фирма «Эмбраэр» продемонстрировала в полете новый самолет - ЕМВ.312Н, позже переиндексированный в ЕМВ.314 и ожидаемо названный «Супер Тукано». Он отличается удлиненным фюзеляжем, более мощным турбовинтовым двигателем (ТВД) «Пратт & Уитни оф Кэнэда» РТ6А (1604 л.с. вместо всего 740 л.с. на исходной модели), кабиной, защищенной кевларовой броней («кевлар» - это особым образом синтезированное полиамидное волокно, обладающее высокой прочностью при небольшом удельном весе), инфракрасной системой переднего обзора и возможностью использования пилотами нашлемных очков ночного видения. «Супер Тукано» обладает улучшенными летными характеристиками (например, его скорость возросла до 590 км/ч вместо 448 км/ч), улучшенной маневренностью и может нести увеличенную (общей массой до 1550 кг) и более разнообразную боевую нагрузку. В частности, в арсенал самолета добавились уже упоминавшиеся УАБ с лазерным наведением, а также УАБ с оптоэлектронным и инерциальным самонаведением с коррекцией по GPS. Кроме того – у машины появилось встроенное вооружение – пара синхронных 12.7-мм пулеметов М3.

В августе 1995 г., еще до первого полета новой модели, Воздушные Силы ФРБ заказали самолеты «Супер Тукано» в рамках программы ALХ для патрулирования отдаленных районов в бассейне Верхней Амазонки, учебной и боевой подготовки. Всего было заказано 99 самолетов: 49 одноместных штурмовиков А-29А, 20 двхуместных штурмовиков А-29В, способных действовать ночью, и 30 единиц - УБС АТ-29В для летной подготовки и использования как «тренер вооружения». С 2003 г. машины стали поставляться ВзС ФРБ.

«Супер Тукано» двух первых из перечисленных модификаций поставлялись и поставляются также Афганистану в рамках военнной помощи США и за американские деньги. Там они принимают участие в боевых действиях против воооруженнніх формирований Исламского Движения «Талибан», а также местных формирований Армии Ислама и Ополчения Ислама. Последние являются компонентами вооруженных сил Исламского Государства (ИГ), ранее известного как Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), провозгласившего, в рамках своей деятельности по созданию Всемирного [исламского] Халифата, на территории Афганистана и отчасти Пакистана один из своих вилаятов/провинций - вилаят Хорасан.

«Афганские» «Супер Тукано» получили возможность нести противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Хеллфайр» американского производства с автономной радиалокационнной головкой самонаведения (ГСН), у которой противотанковая кумулятивная боевая часть (не нужная в современных условиях боевых действий в Афганистане) заменена на осколочно-фугасную. Можно ожидать, что в относительно недалеком будущем арсенал «Супер Тукано» пополнит также УАБ GBU-44/B Viper Strike. Преимущество этой ультрамалогабаритной (всего 19 кг массы) УАБ в том, что машина может взять их очень много - до 12 шт. Плюс исключительная точность «гадючьего удара» (так переводится с английского название этой бомбы).

А вот американские УР класса «воздух-поверхность» семейства AGM-65 Maverick, название которых у нас произносят с таким придыханием – «Супер Тукано» - вопреки утверждениям «всеведущей Википедии» и ведущих «Українського Мілітарного» YouTube-канала нести не может. Судите сами: максимальный вес боеприпаса, который «СуперТукано» может нести на подкрыльевом узле - не более 275 кг или даже 262.5 кг. При этом, если это боеприпас класса «воздух-поверхность» с ГСН, он должен иметь либо лазерное, либо автономное оптоэлектронное наведение. Есть только одна находящаяся на вооружении модель УР «Маверик», удовлетворяющая этим требованиям обоим сразу – Maverick H.

Но и это не все. «Маверики» не могут применяться при скорости носителя менее 300 «уставных» (сухопутных английских) миль (483 км/ч) А «max баттл круиз» (максимальная боевая крейсерская скорость) А-29А - всего 520 км/ч. Причем с гипотетическими «Мавериками» под крыльями - у него будет явно не «max баттл круиз»…

Как бы там ни было с «Мавериками», «Супер Тукано» может бороться и с воздушными целями. В случае такой необходимости его вооружают двумя или четырьмя УР класса «воздух-воздух» малой дальности (сейчас это считается до 40 км): американскими AIM-9L «Сайдвиндер», израильскими «Питон-3» или «Питон-4» или «родными» бразильскими «Пиранья» - все с инфракрасными или комбинированными инфракрасно-ультрафиолетовыми ГСН. Можно модифицировать А-29 и для того, чтобы он мог нести до 6-ти УР класса «воздух – воздух» ближнего боя (т.е. с дальностью до 10 км) также с инфракрасными или инфракрасно-ультрафиолетовыми ГСН или с лазерным наведением, представляющими собой модификации зенитных управляемых ракет (ЗУР) используемых в современных переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК). 2 такие УР могут размещаться на концах крыльев (в этом случае общее количество узлов подвески увеличится до 7-ми), а еще две или четыре - на подкрыльных узлах подвески.

Кроме ВзС ФРБ и Национального Воздушного Корпуса Афганской Национальной Армии (в Исламской Республике Афганистан нет ВзС как вида вооруженных сил – военная авиация там является только одним из родов местных сухопутных войск), «Супер Тукано» поставлялись также в Анголу, Буркина-Фасо, Гану, Гондурас, Доминиканскую Республику, Индонезию, Колумбию, Ливан, Мавританию, Мали, Нигерию, Сенегал, на Филиппины, в Чили, Эквадору и даже в одно из государств СНГ – Туркменистан. Кроме того, их использует «частная боевая авиакомпания» EP Aviation, специализирующаяся на «частной воздушной войне» - «дочка» ЧВК «Академия» (ранее – скандально известная «Блэквотер»).

Всего к октябрю 2019 г. было построено 624 «Тукано» (производство прекращено), 160 «Шортс Тукано» (производство также прекращено) и 250+ «Супер Тукано» (производство продолжается). Всего более тысячи самолетов - весьма неплохой рыночный результат, надо признать. Интересно, что ради возможности поставлять свои самолеты в рамках американских правительственных программ военной помощи, «Эмбраэр» пошел на то, чтобы организовать в США еще одну производственную площадку для выпуска «Супер Тукано» - совместно с компанией «Сьерра Невада Корпорейшн» в штате Невада.

Ну а теперь о Су-25. Вооружение «Грача» (неофициальное прозвище этой машины) оптимизировано для поражения целей на «поле боя высокой интенсивности». Оно состоит из 30-мм двуствольной пушки ГШ-30, размещенной слева по борту в нижней носовой части фюзеляжа, имеющей скорострельность 3000 выстр./мин., боекомплект в 250 патронов и предназначенной в основном для поражения слабобронированых целей типа легких танков, легких БМП, БМД, легких и средних БТР и бронемашин на их базе, самоходно-артиллерийских установок, а также боевых вертолетов противника и ведения «ган-догфайта» - ближнего маневренного воздушного боя с вражескими истребителями и штурмовиками на совсем уж предельно коротких (несколько сот метров) дистанциях (такое в современной воздушной войне крайне-крайне редко, но все же до сих пор случается). Имеется 10 узлов подвески вооружения: 8 из них рассчитаны на нагрузку по 525 кг и предназначены для ракетно-бомбового и артиллерийского вооружения и 2 (на концах крыльев) для УР класса «воздух-воздух» ближнего боя Р-60М. Ракетное оружие класса «воздух-поверхность» включает УР с лазерным (при помощи лазерного дальномера-целеуказателя «Клен-ПС») наведением Х-25МЛ, Х-29Л и С-25Л, а также блоки НАР калибром 57-(до 8 блоков по 32 ракеты), 80- (до 8 блоков по 20 ракет) и 122 мм (8 блоков по 5-6 ракет), блоки 80-мм и 122-мм УР с лазерным наведением (до 8 блоков по 5 ракет уже упоминавшейся модифицированной в управляемую версии 122-мм НАР типа С-13, известной как «Тулумбас-Л», и украинские 80-мм АР-8Л – до 8 блоков по 20 ракет) или одиночные сверхмощные НАР типов С-24 (240-мм; до 16-ти) и С-25 (340-мм, 480-кг – это самая мощная НАР в Мире) - до 8-ми. Возможна подвеска также двух или четырех съемных пушечных контейнеров, в каждом из которых смонтирована двуствольная 23-мм пушка ГШ-23Л в подвижной установке (стволы могут отклонятся вниз на угол до 30 град.) и находится боекомплект для нее (260 патронов).

При наличии достаточного техобслуживания, необходимого количества горюче-смазочных материалов и боеприпасов на аэродроме базирования, а также сменных экипажей Су-25 может совершать до 15-ти (!!!!) боевых вылетов в сутки. Проверенно реальной практикой многочисленных войн, в которых участвовал этот «самолет-солдат». И это не показатели каких-то отдельных самолетов – это усредненные показатели целого штурмового авиационного полка за несколько суток боевых действий подряд!

Ну и как со всем этим «богатством выбора» может сравниться «Супер Тукано»?..

А ведь все перечисленное – не потолок возможностей «Грача». Есть минимум два израильских проекта модернизации Су-25, один из которых уже воплощен в металле – это Су-25КМ «Скорпион» от грузинской компании ТАМ («Тбилавиамшени» - Тбилисский авиазавод) совместно с всемирно известной израильской компанией Elbit Systems Ltd.

Работы над проектом «Скорпион» начались в сентябре 2000 г. и уже 14 апреля 2001-го шеф-пилот Elbit Systems Егуда Шафир поднял в воздух первый модернизированный Су-25. Первый официальный полет был совершен с аэродрома Тбилисского авиазавода 18 апреля 2001 г. На церемонии присутствовали тогдашний Президент Республики Грузия Эдуард Шеварднадзе, члены правительства Грузии, представители МО Грузии, Тбилисского авиазавода и фирмы Elbit.

Программа «Скорпион» предусматривала оснащение Су-25 новым комплексом авионики в соответствии с концепцией «glass cocpit» («стеклянная/полностью прозрачная кабина»). Новая авионика значительно расширила возможности самолета, обеспечив всесуточность и всепогодность применения, значительно более точную навигацию и целеуказание для вооружения, а также (но не в последнюю очередь!) существенно большую безопасность полетов, особенно на предельно малых высотах (ПМВ) и в режиме огибания рельефа местности (что необходимо для успешных действий в условиях сильной современной ПВО). Су-25КМ может использовать как и все «базовые» Су-25 советские, так и ряд «западных» (американских, европейских и конечно израильских) образцы вооружения и боеприпасы.

Комплекс авионики Су-25КМ базируется на модульных многофункциональных компьютерах Elbit, соединенных двумя шинами обмена данных типа 1553B. Кабина подверглась коренной реконструкции. Большинство аналоговых приборов замены двумя многофункциональными цветными LCD-дисплеями размером 6" x 8". Установлена система HOTAS (Hands-On-Throttle-And-Stick, «руки на ручке управления двигателем (РУД) и ручке управления самолетом (РУС)», на каковых РУД и РУС расположены все кнопки и переключатели, необходимые для управления самолетом, бортовым оборудованием и оружием; реализация концепции HOTAS позволяет пилоту управлять всеми важными функциями не отрывая рук от РУД и РУС.

Старая система индикации на лобовом стекле заменена новой с передней панелью управления. В комплекс авионики Су-25КМ входит новая навигационная система, работающая как в режиме GPS, так и в инерциальном режиме. Навигационная информация отображается на цветном дисплее в режиме движущейся карты. Вся электроника машины самолета соответствует стандартами НАТО.

Установлены две новые радиостанции UHF- и VHF-диапазонов, обеспечивающие защищенную от прослушивания помехоустойчивую связь. В комплект снаряжения пилота «Скорпиона» входит нашлемная система целеуказания DASH, также разработанная фирмой Elbit. Из прежнего оборудования оставлены только топливные датчики, радиовысотомер, а также лазерный дальномер-целеуказатель «Клен-ПС». При этом состав оборудования и дополнительного вооружения (включающего, кстати, и те же УР «Питон» и их советские «ухудшенные аналоги» Р-73) гибкий и может быть адаптирован к пожеланиям заказчика в широких пределах.

По данным Jane's Воздушные Силы Грузии к началу августовской 2008 г. «Войны 08.08.08» - имели пять Су-25КМ «Скорпион» из в общей сложности дюжины «Грачей», включая две «спарки». Несмотря на подавляющее превосходство русской авиации и ПВО и другие крайне неблагоприятные для грузин факторы той войны – показали они себя весьма неплохо. Хотя значимого урона русским по понятным причинам нанести не могли.

На то время стоимость превращения «базового» Су-25 в Су-25КМ «Скорпион» по оценке русских составляла всего $2 млн. (без учета стоимости ремонта и замены двигателя, если они были необходимы). Таким образом, за относительно небольшие деньги потенциальный заказчик получал ударный тактический самолет, который оптимально подходит для действий в локальном конфликте с «умеренно технически продвинутым противником».

Правда, до настоящего времени единственным кроме Грузии заказчиком «Скорпионов» выступил Туркменистан, принадлежащие которому Су-25 проходили модернизацию в Су-25КМ на «Тбилавиамшени» в счет госдолга Грузии туркменской стороне из расчета $1 млн. за один штурмовик.

Ну а сейчас израильтяне предлагают еще более продвинутый вариант модернизации Су-25 и по авионике, и по вооружению, и по средствам РЭБ.

В заключение – об еще одном якобы преимуществе «супертушканчика» перед «Грачем»: бразильского малыша якобы гораздо труднее сбить. Действительно, ЕМВ.314 имеет меньшую заметность во всех участках электромагнитного спектра, а также меньшую акустическую заметность: «тушкан» меньше шумит. Но чтобы «условный «Бук» сбил - его ЗУР должна сначала ПОПАСТЬ. А тут есть «болт с противоположной резьбой» - ИБКО («интегрированный бортовой комплекс обороны»), включающий в себя приемники и сигнализацию системы предупреждения о радарном и лазерном облучении, станцию РЭБ или РЭВ, автоматы выброса инфракрасных и противорадиолокационных ловушек, буксируемую ложную цель. Причем все это работает взаимоувязано в автоматическом режиме от бортового компа. Наконец, есть противоракетный маневр, успешно выполнить который тем больше шансов, чем выше энерговооруженность машины. А она зависит от скорости и тяговооруженности, которые у Су-25 значительно выше, чем у А-29. Кстати, тяговооруженность «сушек» может стать еще выше в случае замены на украинских Су-25 советско-российских двигателей Р-195 на «постсоветские» запорожские АИ-222-28Ф. Кроме того, если «условный «Бук» «особо увлечется», он «поймает» и противорадиолокационную УР, запущенную с борта, облучаемого его радаром. И все это Су-25 может нести и делать, если пропустить их через модернизацию совместно с Израилем.

Думается, вопрос «замещения» залетным «супертушканчиком» штурмовиков Су-25 299-й штурмовой бригады тактической авиации ВзС ЗСУ можно закрыть со вполне определенным ответом. Тем более, что самые «молодые» из наших «Грачей» можно, при условии надлежащих техобслуживания, ремонтов и модернизаций, эксплуатировать вплоть до осени 2041 г.

Но, быть может «Адский Кукурузник» сможет в таком случае заменить наши боевые вертолеты? Или хотя бы предлагаемые «Мотор Січью» «вертушки» лайт-класса Ми-2МСБ-В и МСБ-2МО? Об этом поговорим в продолжении темы.

(Окончание следует)

Автор в 1995-1997 гг. являлся ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроенияч, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).