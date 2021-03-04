ТЕМА

Полицейский выстрелил себе в голову на построении во Львове

04 марта 2021 | 11:00

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сегодня, 4 марта, утром во Львове полицейский выстрелил себе в голову. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Инцидент произошел во время утреннего построения.


"Сегодня с утра после построения в Управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого во Львове, по неизвестным причинам, работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе, есть пока неподтвержденная информация, что это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, сейчас следователи установливают все обстоятельства.

Патрульный умер", – говорится в заявлении депутата.

В Национальной полиции эту информацию пока не прокомментировали.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100