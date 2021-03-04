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Полицейский выстрелил себе в голову на построении во Львове
04 марта 2021 | 11:00
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Сегодня, 4 марта, утром во Львове полицейский выстрелил себе в голову. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Инцидент произошел во время утреннего построения.
"Сегодня с утра после построения в Управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого во Львове, по неизвестным причинам, работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе, есть пока неподтвержденная информация, что это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, сейчас следователи установливают все обстоятельства.
Патрульный умер", – говорится в заявлении депутата.
В Национальной полиции эту информацию пока не прокомментировали.
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