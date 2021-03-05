В Бельгии и Германии изъяли крупнейшую в истории Европы партию кокаина

05 марта 2021 | 08:45

Стоимость конфискованного товара составляет несколько миллиардов долларов США.

Правоохранители Германии и Бельгии конфисковали рекордную партию кокаина весом 23 тонны. Как сообщает ВВС , это самая крупная партия наркотиков в истории Европы. По информации издания, ее стоимость составляет миллиарды долларов.

Сначала в рамках операции немецкие правоохранители обнаружили 16 тонн наркотиков в пяти контейнерах, прибывших в порт Гамбурга из Парагвая. Впоследствии партию на еще 7,2 тонн нашли в порту Антверпена в Бельгии.

Как утверждают местные власти, все наркотики направлялись в один пункт назначения в Нидерландах.

Местная полиция также задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к сделке.

Кокаин, обнаруженный в Гамбурге, был спрятан в банках из-под шпаклевки. В тех, которые были ближе к двери контейнеров, действительно был этот ремонтный материал, но когда правоохранители решили проверить другие, нашли наркотики. Всего таких банок с кокаином было около 1 700.

"Это самое большое количество кокаина, которое когда-либо конфисковывали в Европе. И одна из самых дорогих конфискаций в мире. Мы оцениваем уличную стоимость этих наркотиков в сумму от 1,8 до $4,2 млрд", — заявили в немецкой таможне.

Контейнер, найденный в Антверпене, был заполнен деревянными блоками.

Напомним, в начале ноября прошлого года в порту бельгийского Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина.

Стоимость партии бельгийские правоохранители оценили в около 900 млн евро. К тому времени это был крупнейший груз наркотиков, который когда-либо удавалось найти.