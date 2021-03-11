Подводная лодка U001 «Запорожье» - виртуальная подводная сила флота ВМС ЗСУ

11 марта 2021 | 08:38 , Сергей Гончаров. для "ТЕМЫ"

Своим рождением подводная лодка (ПЛ) «Запорожье» (бывшая Б-565 Краснознаменного Черноморского Флота ВМФ СССР) и все большие океанские торпедно-минные дизель-электрические подлодки проекта 641 обязаны… застарелому лютому бреду и ... фашистскому Крингсмарин.

В июле 1954 года согласно Директивам Министра обороны Союза ССР и начальника Главного Штаба ВМФ Вооруженных Сил Союза ССР и Военно-Морской академии имени Климента Ворошилова была начата совершенно секретная научно исследовательская работа № 101 «Проблемы развития Военно-Морского Флота Союза ССР и применение его в будущей войне». Работу поручили существовавший в те годы Военно-Морской академии кораблестроения и вооружения имени академика Крылова и сотрудникам уже упоминавшегося Главного Штаба ВМФ под руководством адмирала Владимира Антоновича Алафузова. Работа была завершена спустя два года, в 1956-м, и вплоть до самого конца 1980-х, аж до принятия «горбачевской» доктрины «разумной оборонной достаточности» - служила основой для разработки руководящих оперативно- тактических документов при строительстве ВМФ СССР – как его надводных и подводных сил, так и ВВС ВМФ (морской авиации).

В этой работе сформулирован неофицально так называемый «план 300-288». Считалось, что в случае войны с блоком НАТО для пресечения морской коммуникации между Восточным (Атлантическим) побережьем США и побережьями Норвегии, Дании, ФРГ (тогда включавшую в себя только западную часть нынешней Германии), Нидерландов, Бельгии, Франции, Британских островов и до Азорских островов, а далее в порты Франции и Великобритании, а также до западного (со стороны Атлантики) «устья» Гибралтарского пролива - необходимо ежемесячно топить не менее 300 транспортов и танкеров. Для этого считалось необходимым иметь к началу войны минимум 300 океанских торпедно-минных подводных лодок. Конкретно утвердили 288 лодок, сведенных в 96 дивизионов по 3 подлодки. Дивизионы, в свою очередь, объединялись в 24 бригады (по 4 дивизиона, 12 ПЛ в бригаде), а бригады ПЛ - в 6 флотилий по 4 бригады в каждой (48 ПЛ во флотилии).

Каждой флотилии ПЛ следовало иметь свой постоянный пункт базирования (ПБ; фактически полноценную военно-морскую базу (ВМБ), но с той оговоркой, что несколько ПБ административно и в плане организации тылового и технического обеспечения сводились в одну ВМБ – так называемую «территориальную ВМБ»). Вместе с тремя-четырьмя бригадами средних подводных лодок аналогичных организации и составов, предназначенных для действий в прибрежных морях Европейского Севера СССР и у берегов Северной Норвегии - эта астрономическая по своей численности группировка должна была составить подводные силы Краснознаменного Северного Флота ВМФ Союза ССР.

План был феерически бездарен не только потому, что не учитывал ни общеэкономические и общепромышленные, ни конкретно судостроительные возможности СССР. Не учитывал он и катастрофической уязвимости заявленной системы базирования подводных лодок на Баренцевом побережье Кольского полуострова, побережье Архангельской области в районе Гирла Белого моря и Гирло-Беломорском и отчасти Баренцевом побережье Ненецкого автономного округа.

Главная же ошибка заключалась в том, что «тщательные всесторонние расчеты необходимого наряда подводных сил для Северного океанского театра войны» были взяты не то чтобы «с потолка», а прямиком позаимствованы из аналогичной по задаче и характеру работы времен второй половины 1930-х, проводившихся в Штабе подводных лодок Фюрера и Штабе руководства войной на море нацистского Кригсмарине. Несостоятельность расчетов со всей очевидностью подтвердили результаты Второй Мировой войны в той ее части, которая известна как «Битва за Атлантику». Но даже если предположить, что расчеты тогда еще будущего гросс-адмирала и последнего главы Третьего Рейха Карла Деница и его веселой компании оказались бы верными - невозможно было не понимать, что за более чем 15 лет они безнадежно устарели.

Как бы то там ни было, советские «товарищи в синем» руководствовались планом «300-288» почти до кончины советского ВМФ. При этом уже при Маленкове (1953-1955 гг.) было очевидно, что будущее океанского подводного флота великих военных держав безраздельно принадлежит атомным ПЛ. Но возможности СССР даже близко не позволяли построить столько атомных торпедно-минных подводных лодок (это понимало даже туповатое советское высшее руководство). По этой причине военные судоверфи продолжали «гнать вал» «суррогатов» - дизель-электрические ПЛ (ДЭПЛ): в 1950-е, в 1960-е и в 1970-е годы. Одной из серий таких «суррогатов» были ПЛ пр. 641.

По результатам исследований, выполненных в КБ-18 (ныне - российское ЦКБ «Рубин»), в октябре 1954 г., было принято совместное решение Главнокомандования ВМФ Союза ССР и Министерства судостроительной промышленности (МСП) о разработке технического проекта океанской ДЭПЛ большего водоизмещения, чем предшествовавшие субмарины проекта 611. Технический проект, который получил номер 641, был готов уже в 1955-м, а в июле того же года утвержден соответствующим Постановлением Совета Министров Союза ССР. Обводы легкого корпуса новой ДЭПЛ остались как у лодок 611-го проекта – в частности с носовой частью, которая существенно снижала маневренные и ходовые качества субмарины в подводном положении. Ограниченной осталась и подводная дальность плавания, что существенно снижало тактические возможности лодок нового проекта.

Строительство ПЛ пр. 641 (по классификации НАТО - «Foxtrot») велось на ленинградском судостроительном заводе №196 (ныне входит в федеральное государственное унитарное предприятие «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург), где в 1958-1982 гг. построели 75 субмарин. Всего планировалась серия из 160 подлодок, но в связи с переориентацией на строительство атомных субмарин серия ограничилась 57 лодками проекта 641 для ВМФ СССР. ВМС Индии заказали восемь лодок экспортного проекта I641, 6 подводных лодок проекта I641К были поставлены ВМС Ливии, по два лодки получили Польша (базового пр. 641) и Куба (проекта I641ДО). Со временем пошла глубокая модификация проекта под шифром 641Б «Сом», которая стала третьим поколением советских послевоенных дизель-электрических субмарин. К началу прошлого десятилетия ДЭПЛ пр. 641 сохранились только во флотах Украины (одна) и Ливии (две).

Большая океанская торпедно-минная дизель-электрическая подводная лодка под заводским номером «объект С-260», которая носит теперь имя города Запорожье построена на Новоадмиралтейском судостроительном заводе (такое название носил завод №196). Корабль заложили на стапеле 24 марта 1970 г. Строительство велось быстрыми темпами, и уже 29 мая 1970-го корпус новой субмарины спустили на воду. А через несколько месяцев подлодка завершила цикл ходовых и государственных испытаний: за сентябрь - ноябрь 1970 г. субмарина прошла в надводном положении 1660 морских миль (236 ходовых часов; 1 морская миля равняется 1,852 км) и в подводном положении - 432 мили (188 ходовых часов). На сдаточных испытаниях Б-435 смогла развить наибольшую надводную скорость хода в 16,6 узла (узел равняется 1,852 км/ч), а наибольшая дальность плавания в надводном положении при скорости экономического хода 8,3 узла достигла 17700 миль. Наибольшая скорость подводного хода составила 16,05 узла, дальность плавания на перископной глубине под шноркелем (устройством для работы дизеля под водой) составила 12000 миль (при скорости хода под шноркелем в 8 узлов). При работе электродвигателя экономическим ходом дальность плавания в подводном положении была 456 миль, но скорость субмарины при этом не превышала 2-х узлов.

В десяти однотрубных торпедных аппаратах (шесть носовых и четыре кормовых) стандартного калибра 533,4-мм можно было применять новейшие на то время торпеды (боекомплект 22 единицы, включая 12 запасных). Обычно применялись противокорабельные торпеды типов 53-65М и 53-65К с пассивным акустическим наведением, принятые на вооружение в 1969-м году. Они имели дальность хода в 22 и 19 км соответственно, скорость хода в 44 и 45 узлов, глубину поражения надводной цели - до 14 м (53-65М) и до 12 м (53-65К), вес взрывчатого вещества в боевой части - 300 и 307 кг соответственно. Подводная лодка может также принять вместо торпед в кормовых торпедных аппаратах и запасных торпед 32 мины типов МДТ или РМ-2, либо 26 мин типа ПМ-2. Скорость постановки мин - 5 узлов, метод - изолированная постановка двух мин из трубы торпедного аппарата так называемым «воздушным выстрелом». Максимальная глубина ведения торпедной стрельбы или минной постановки - 80 м.

Подводная лодка Б-435 имела радиолокационную станцию обнаружения надводных целей типа «Флаг», станцию радиотехнической (радиоэлектронной) разведки «Накат», радиолокационный ответчик системы государственного опознавания («свой-чужой») «Хром-К». В верхней части носового края корпуса - гидроакустическая станция (ГАС) «Тулома», на верхней палубе - ГАС связи МГ-15 (а на ее крышке - ГАС МГ-13 для обнаружения работы ГАС противника) и в нижней части форштевня - ГАС «Арктика-М». Есть также ГАС шумопеленгования МГ-10, станция «Береста» (МГ-23) для определения скорости распространения звука в воде и ГАС аварийно-спасательной службы МГС-29.

6 ноября 1970 года был подписан приемный акт и подводная лодка Б-435 вошла в состав ВМФ СССР и передана в состав Краснознаменного Северного флота. Субмарина вышла на первую боевую службу в Атлантику в мае 1971-го.

До начала 1990 г. она входила, как уже говорилось, в состав Краснознаменного Северного флота, а потом перешла на Черное море, где вошла в состав 153-й бригады 14-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Черноморского флота в качестве учебной подводной лодки и получила тактический номер 565 (в/ч-15019). После распада СССР лодка почти не выходила в море. Так, за 1994-й она находился в море только 16 суток, набрав 82 ходовых часа. Субмарина прошла лишь 243,5 мили в надводном положении и всего 4,2 мили под водой. В 1995 году находилась в море вообще всего 4 часа, сделав в январе 53-мильный переход под буксирами из Балаклавы в Южную бухту Севастополя.

В состав ВМС Украины субмарина Б-565 (бывшая Б-435) была передана из состава Краснознаменного Черноморского Флота ВМФ ВС РФ летом 1997-го года и 11 июля переименована в «Запорожье» (тактический номер U001), а 21 июля официально вошла в состав ВМС Украины и 1 августа торжественно подняла национальный военно-морской флаг.

Снова под буксирами 3 августа 1997-го года лодку перетянули к причалу подводного плавания в Балаклаве. Но отсутствие работоспособных аккумуляторных батарей едва не поставило крест на судьбе первой украинской субмарины. На помощь пришли запорожские шефы из «Укрзалізниці», которые выделили 18 млн. гривен на проведение ремонтных работ, докование и закупку в Греции новых аккумуляторных батарей. В феврале 2003 года украинский большой десантный корабль «Константин Ольшанский» доставил купленные батареи из Греции в Севастополь. Субмарина прошла докование в плавучем доке Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» с августа 2002-го по 22 февраля 2003-го года. В 7 часов утра 28 февраля 2003 года буксиры ВМС Украины «Корец», «Кременец» и «Красноперекопск» вывели «Запорожье» из Балаклавы. В 14 часов «Корец» пошел в базу, а буксиры, которые остались, в 15 часов ввели субмарину в ковш Килен-бухты к причалу 13-го судоремонтного завода российского Черноморского флота. Специалисты завода выполнили необходимые ремонтные работы. Благо, лодка им была знакома, так как завод ремонтировал ее в 1992 году.

На этом сложный период в истории «Запорожья» не закончился. Предполагалось, что весной 2005-го субмарина сможет выйти в море и приступить к выполнению задач боевой подготовки. Однако, назначенное в конце июня 2003-го новое руководство Министерства обороны Украины во главе с генералом СБУ Евгением Марчуком поставило под вопрос целесообразность пребывания «Запорожья» в составе ВМС Украины. «Руководящая мысль» изменилась в сентябре 2004-го с возвращением к руководству МО генерала армии Александра Кузьмука. Но уже в феврале 2005-го состоялось очередное изменение руководства Министерства. Министром стал полковник запаса Анатолий Гриценко. И снова возникли сомнения в целесообразности пребывания «Запорожья» в составы ВМС Вооруженных Сил Украины...

Можно уверенно утверждать, что «Запорожье» тогда уцелела лишь благодаря желанию заработать на ней деньги. Руководство МО страны в 2005-2007 годах «на полном серьезе» считало, что «Запорожье» можно продать за границу как полноценный боевой корабль. В частности подводную лодку предлагали Ливии сначала за 70 миллионов, потом за 50. Ясное дело, покупателей не обнаружилось, и субмарина продолжала стоять в ковше Килен-бухты. Отношение к подводной лодке изменилось лишь с очередным изменением руководства МО. В мае 2009-го тогдашний начальник Генерального штаба Главнокомандующий ЗСУ генерал армии Сергей Кириченко сообщил, что «Запорожье» будет готова к началу испытаний приблизительно через месяц. Но снова произошли кадровые изменения. И снова изменилось отношение к единственной украинской подводной лодке...

Окончательно (как тогда казалось) судьба ПЛ «Запорожье» решилась при следующем руководстве МО. Подводная лодка должна была завершить ходовые испытания до 31 мая 2011 года и летом войти в боевой состав флота ВМС Украины. Но на практике ПЛ покинула судоремонтный завод лишь 20 марта 2012 года.

25 апреля 2012-го, завершив швартовые испытания, корабль покинул заводскую причальную стенку и в надводном положении вышел из Севастопольской бухты в Черное море.

18 июля 2012 года подводная лодка «Запорожье» во время ходовых испытаний успешно осуществила пробное погружение. Ранее лодка погружалась за 18 лет до этого.

Наконец, 26 июня 2013 года были официально завершены работы по ремонту U001. «Все контракты по ремонту подводной лодки «Запорожье» выполнены в полном объеме. Успешно проведены ходовые испытания. Экипаж готов приступить к выполнению задач.» - заявил тогдашний Командующий ВМС ЗСУ вице-адмирал Юрий Ильин.

Но… в феврале 2014-го началась оккупация Крыма и русский спецназ захватил U001 в числе других украинских кораблей. 21 марта русские захватили корабль, на котором произошёл раскол среди личного состава. Часть моряков (29 человек), задраились внутри корабля, отказываясь сдаваться, остальные (72 предателя) во главе с капитаном 2-го ранга Робертом Шагеевым приняли участие в захвате лодки и спуске украинского флага, демонтаже украинского герба и таблички с названием корабля. Позднее они изъявили желание продолжить службу в составе ВМФ России, а оставшаяся верной Присяге часть экипажа во главе с командиром подлодки капитаном 2-го ранга Денисом Клочаном покинула корабль и выехала из Крыма. Утром 22 марта над ПЛ полидня русский военно-морской флаг, что имело, впрочем, чисто символическое значение — в состав Черноморского флота ВМФ ВС РФ лодка не вошла.

С июля 2014 года ПЛ находилась на временном отстое в Стрелецкой бухте Севастополя – русские отказались возвращать «Запорожье», планируя ее утилизировать. Соответствующее решение МО РФ объявило на тендере по утилизации ряда кораблей. В тендерных документах указывается намерение утилизировать одну ПЛ пр. 641 без указания имени лодки, однако известно, что в распоряжении у России есть только одна подводная лодка этого проекта - украинская субмарина U001 «Запорожье».

В марте 2020 года «Запорожье» перебазировали в бухту Инженерная, к ранее перемещенным туда другим украинским кораблям, катерам и судам: большому танкодесантному кораблю «Константин Ольшанский», большому кораблю разведки и управления «Славутич», противодиверсионному катеру «Феодосия», гидрографическому катеру «Сквира» и нефтесборному судну МУС-482. В марте 2020 года «Запорожье» перевели в бухту Инженерная. Было объявлено, что ПЛ готовят к переводу на длительное хранение на ВМБ на «озере», фактически – закрытой бухте, соединенной с морем узкой протокой Донузлав.

Имеет ли смысл пытаться вернуть ПЛ «Запорожье»? Возраст нашей (последние семь лет лишь виртуально нашей) пока единственной подводной лодки уже более 50 лет. Хотя в свое время субмарины проекта 641 более-менее удовлетворяли тактическим и техническим требованиям, предъявлявшимся к тогдашним ДЭПЛ, технический прогресс привел к быстрому моральному старению «фокстротов». Подводная лодка проекта 641 в ХХІ веке глубоко устарела и может использоваться лишь в учебно-тренировочных целях. Хотя на начало прошлого десятилетия в состав подводных сил ВМС Греции входили четыре подводные лодки, построенные в 1971-1972 гг. А половину подводных сил (две подлодки из четырех) ВМС Китайской Республики-Тайваня (не путать с Китайской Народной Республикой) вообще составляют бывшие американские подводные лодки типов «Балао» и «Тенч» постройки соответственно в 1944-м и 1946-м годах. Правда, обе радикально модернизированы в рамках программы «Гуппи II» в середине 1960-х.

Тайвань принял решение о дорогостоящем и трудоемком строительстве собственных подводных лодок после того, как Пекин помешал закупить их за границей, используя экономические и дипломатические угрозы. В рамках проекта планируется построить восемь ПЛ. Первую должны ввести в строй к 2024 году. Таким образом «тайваньская «Балао» прослужит не менее 80-ти лет! А ведь не исключено, что лодочная программа Китайской Республики по строительству новых ПЛ может задержаться по срокам.

Кстати, визави ВМС Тайваня - ВМС КНР – тоже имеют в своем составе «дизель-электрическую древность». ДЭПЛ пр. 031 9 фактически советского проекта 629, являющаяся носителем одной баллистической ракеты JL-2 («Цзюйлан-2», «Цунами-2»), находится в составе «красного» китайского флота с 1964 года.

В любом случае, Военно-Морским Силам Украины нужны несколько (три-шесть) новых (вновь построенных, или умеренного возраста «бывших в употреблении») подводных лодок. Однако это лишь неопределенная перспектива и не факт, что близкая. Впрочем, перспективы создания подводных сил ВМС ЗСУ автор обещает рассмотреть на сайте «ТЕМА» отдельно.

И в заключение –полуанекдотическая история из разряда «черных «городских легенд» русско-украинской информационной войны. Я не помню точно, но самое позднее к началу 2010-х гг. во [В]РуНете русские пропагандисты и их помощники на аутсорсе вовсю форсили байку о «приваренной к пирсу «Запорожье». В качестве «доказательства» выкладывалось обычно фото заброшенной ДЭПЛ, судя по всему действительно приваренный к левой стенке ковша (это приблизительно то же, что сухой док) некоего судоремонтного завода.

Вот только… На фото было прекрасно видно: у неизвестной ДЭПЛ четыре носовых торпедных аппарата. А как известно, у всех лодок данного типа таких носовых аппаратов шесть, расположены они в три яруса. На фото их четыре в два яруса. Четыре носовых аппарата имели советские средние морские подводные лодки проектов, предшествующих средним ДЭПЛ пр. 633, строительство которых прекращено в середине 1950-х. К моменту распада СССР в советских флотах не осталось ни одной ДЭПЛ этих проектов – ни в боевом составе, ни как учебных. Все физически наличные средние ДЭПЛ с шестью торпедными аппаратами (4 - носовых и 2 - кормовых) находились в распоряжении ОФИ – отделов фондового имущества флотов - в ожидании утилизации. Вот так от незнания нюансов матчасти живут красивые пропагандистские легенды…

Автор в 1995-1997 гг. являлся ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).