Грэвэл – вершина велостроения?

12 марта 2021 | 08:43 , Олег Ельцов. ТЕМА

Началу велосезона посвящается.

Двухколесный способ передвижения с использованием мышечной тяги (в простонародье – велосипед) приобретает все большую популярность. В этой связи перед неофитами велодвижения остро встает вопрос: что брать? С этим вопросом ко мне за последнее время обращался с десяток представителей всех слоев населения самого разного достатка. Большинство начинало разговор с вопроса: какой грэвэл лучше покупать? В последние пару лет только глухой не слышал этого термина. Всеобщий хайл вокруг грэвэлов докатился до наших диких краев и народу показалось: вот он – идеальный вел для любых нужд. Все тут же забыли про моунтэйнбайки, гибриды, найнеры и даже двухподвесы. Признаюсь, не так давно я тоже стал владельцем грэвэла. Откатав на нем пару тысяч километров считаю, что больше не имею права молчать. Я расскажу миру всю грэвэл-правду!

Расхожее мнение: грэвэл – это универсальная машина, чтобы и погонять (у него ж руль-«баран»), и по лесу он катит, и на дальняк с сумками можно катануть. И ведь все это правда, но только отчасти. Это ж не шампунь «три в одном». В любую «универсальную» инженерную конструкцию заложены поровну как достоинства, так и недостатки всех типов механизмов в ней объединенных. Поэтому не ждите чудес от грэвэла. Да, во всех перечисленных случаях его можно пользовать, но он всегда будет неидеален.

«Раз ты такой умный, так зачем же грэвэл покупал?» - резонно заметит вдумчивый читатель. Отвечаю: я б его не купил, если бы в мой фитнесовый шоссер Scott Speedster можно было воткнуть покрышки шириной 32, а лучше 35 мм. Увы, влезли только 28. Что тоже не плохо. Поигравшись с выносом и заменив узкие покрышки 25 мм на отличные 28-е фирмы Panaracer, я получил прекрасный универсальный вел для поездок по городу и легкому бездорожью. Но на него не прицепишь багажник и не уедешь в дальнюю даль с палаткой. Правда, нынче в моде обвеска «байкпакинг», когда багаж на вел цепляется куда угодно – на руль, на раму, под седло, но не туда где он наиболее приемлем – как можно ниже, а значит в велобаулах на заднем багажнике, а при острой необходимости – еще и на вилке. Пробовал я и такое, но исходя из своего немало опыта путешествий с разной развесовкой багажа, а также некоторых технических знаний, подтвержденных дипломом, байкпакинг я не приемлю.

Раньше меня не сильно волновало отсутствие на Скотте мест для крепежа багажника, ибо являясь велоолигархом могу подбирать под необходимую задачу машинку из персонального велопарка. Но с появлением на рынке грэвэлов задумался: не пора ли подсократить свою коллекцию? Решив продать как минимум один вел, я тут же купил грэвэл «Канондейл Топстон». И вот что я вам собираюсь сообщить.

О покупке я безусловно не жалею. Хотя бы потому, что за минувшие годы велостроение покорило очередные заоблачные вершины. И теперь я катаю на веле с гидравлическими дисковыми тормозами, трансмиссией 11х2 и на новой группе оборудования Shimano GRX. И я таки вам сообщу: оно того стоит. Но самое интересное – это бескамерные колеса. Начав по привычке катать на новом приобретении с камерами, я быстро загрустил: очень тонкие практически незащищенные покрышки кололись едва не ежедневно. Привыкнув катать на «Конти Гаторскин» с кевларовой защитой я почти забыл, что такое проколы. Буквально 2-3 прокола за 10 000 км пробега. Когда я первестиводил свой грэвэл на бескамерку, на каждой камере у меня было по 6-10 латок. Однако!

Откатав несколько дней бескамерно по жутким дорогам, тропам и грязище, смешанной с битым кирпичом, бетонными осколками и даже стеклянным боем могу сообщить: к хорошему быстро привыкаешь, и я уже никогда не вернусь к камерам.

Итак, после перехода на бескамерку я испытал покрышки очень жестко. Что любопытно: стоковые WTB оказались не только на удивление живучими, но и цепкими. Достаточно сказать, что при ширине 38 мм гребут даже по влажному песку, а что касается грязи – они просто рождены для нее. С вела приходилось слазить лишь после того, как нижняя часть обода вместе с покрышкой полностью погружалась в очень тягучую грязь. Во всех остальных случаях грязевые просторы оказались проезжаемы. Также достаточно легко проходились кочки в болотистых зарослях тростника. А в одном месте мне пришлось преодолеть водную преграду. Тропу затопило на глубину до ступицы велосипеда. Я долго кружил вокруг этого места в поисках сухого прохода, но так и не нашел. Можно было махануть лишних километров пять, чтобы объехать озеро, но уже смеркалось, а фонарь я не брал. Решил идти на штурм. Разогнавшись, без труда проскочил преграду. При этом довелось несколько метров проехать по достаточно илистому дну. Вода добиралась до оси колеса, но покрышки выгребли! Таким образом относительно грэвэл-покрышек в бескамерном использовании у меня самые восторженные впечатления.

Идем дальше. Посадка. Она комфортнее спортивно-шоссерной, хотя здесь также руль-«баран». Кстати, для кого-то это обстоятельство может оказаться критичным: многие не приемлют как класс такую конструкцию. Я отношу это исключительно к психологическим предрассудкам. Ибо на «баране» в верхнем хвате так же легко и даже легче ехать, чем с рулем-«палкой». В целом, геометрия рамы грэвэла и более податливая конструкция перьев созданы для комфортной езды. Этот велосипед не заточен под скорость, приоритет – комфорту и повышенной, но не безграничной проходимости.

У меня есть маршрутик в 30 км, который я проехал несколько сотен раз. Могу двигаться по нему с закрытыми глазами. Так вот: неспешная езда на карбоновом топовом шоссере занимает чуть меньше часа, на фитнесовом шоссере Скотт с довольно широкими покрышками – час. На грэвэле я проезжаю его за час+5-10 минут при тех же усилиях. Да, медленнее, но настолько же комфортнее. Поэтому разговоры о том, то грэвэл=шоссер ошибочны.

Зато грэвэл по проходимости лучше шоссера. Это факт! Но если на вашем пути корни, камни, что-то вроде строительного мусора – такая дорога на грэвэле превратится в изматывающее путешествие. С задачей куда лучше справится гибрид на резине пошире, а еще лучше – двухподвес. Для таких задач я ставлю на свой гибрид «Кьюб Тонопах» амоподседел из хороших, но недорогих фирмы “Suntour” и получаю удовольствие. Кто-то возразит: на грэвэле можно не ограничиваться шириной покрышек в 35-38 мм, а поставить, например, 42 мм (в некоторых моделях вилка позволит влепить и пошире). Тогда езда станет комфортнее. Безусловно. Но, не забываем, что при этом резко изменится не в лучшую сторону критический показатель велосипеда: вес на ободе, то есть – на самом дальней расстоянии от центра вращения. А это значит, что любое ускорение будет даваться нам большей ценой: вел станет не таким приемистым, а мы потеряем больше сил на преодоление того же расстояния. Поэтому исходя из собственного опыта и знаний физики с механикой наберусь смелости заявить, что одним из важнейших показателей велосипеда является вес на ободе. Отсюда делаем вывод: очень важны для ходовых качеств велосипеда покрышки (желательно легкие, а значит фолдинговые и облегченные – в ущерб проколоустойчивости, но при бескамерной технологии это уже не столь принципиально). На второе место я бы поставил качество колесной пары: тут важно все – втулки, обод, спицы… И только потом я бы обращал внимание на вес всего велосипеда. И уж точно не рекомендовал бы покупать начинающим модный нынче карбовел. Карбоновая вилка желательна – она будет эффективно гасить мелкие вибрации, что вы непременно оцените. Но цельнокарбоновый вел недешев, а выигранные пара сотен грамм не сделают погоды – потратьте деньги на хороший вилсет и покрышки.

Итак, подводим черту: грэвэл умеренно скоростной, умеренно проходимый, достаточно комфортны и легкий. Но это не Фэрари, вы не ощутите на нем скоростного драйва, как на хорошем шоссере. Поездки на нем по полям и лесам зачастую превратятся в пытку, а не в удовольствие. Я бы сказал, что это велосипед для любителей убежать от цивилизации в укромные уголки, в которых цивилизация осталась в виде подготовленных тропинок и асфальтовых велодорожек. Вы где-то видели такие? Я видел – в Европе. Вот в чем проблема, товарищи! Грэвэл без инфраструктуры не отработает заложенных в нем качеств. Покупать ли его на волне всеобщего хайпа? Это решать вам после тщательного изучения содержимого кошелька. Возможно, за те же деньги стоит купить гоночный шоссер для драйвовых поатушек по трассе, а также гибрид или даже двухподвес? Мне сложно что-то советовать, поскольку у меня есть и то, и другое, и третье. И даже четвертое есть для зимних покатушек, когда вел убивается солью с дорог и огромными количествами грязи. Это мой любимый древний МТБ KHS, который пережил такое, что страшно вспомнить. Вот такая велоколлекция станет идеальным решением. Но тут нужно поосторожнее – можно лишиться семьи и заняться разбоями для добывания средств на все эти велобогатства. Но в любом случае – что-то покупать и кататься надо.

С началом велосезона, господа!