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Обнаружили пыточную на окраине Киева. Организаторы задержаны
22 марта 2021 | 09:20
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Полиция открыла уголовное производство из-за пыток в "реабилитационном центре" в Киевской области, в то время, как в феврале правоохранители сообщили о подозрении в пытках двум старшим участковым офицерам полиции из Черкасской области.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, передают Українськi Новини.
20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Ирпени возле одной из многоэтажек 3 неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего.
По этому адресу находился один из "реабилитационных центров", что в селе Петропавловская Борщаговка.
"Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Иждивенцы "центра" подвергались пыткам", - говорится в сообщении.
Установлено, что этот так называемый центр не имеет никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.
Отмечается, что к совершению указанного преступления причастны 6 человек, 5 из которых задержаны.
Указано, что они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, а осуществляли пытки над людьми.
В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.
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