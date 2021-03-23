ХУЛИГАНЫ И ТЕАТРАЛЫ: МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ АНТИЧНОСТИ 23 марта 2021 | 09:22 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В 20-м веке молодежные субкультуры стали настолько популярными, что сложно найти человека, который не слышал о хиппи, панках, эмо и готах. Для желающих выделиться есть много групп, каждая со своим стилем одежды, образом жизни и мировоззрением. Но даже в Древнем Риме и Греции находились увлечения, которые объединяли молодежь.

СПОРТИВНЫЕ ФАНАТЫ Рим был античным центром развлечений. В классике кинематографа «Бен Гур» (1959) реалистично показано, как выглядели гонки на колесницах, которые обожали все римляне. Самые масштабные заезды проходили на главном римском ипподроме Circus Maximus. Люди приезжали сюда из самых отдаленных мест, чтобы посмотреть невероятное по масштабу зрелище. Внутрь свободно пускали всех, даже рабов. Конечно, у молодежи такие представления вызывали особый интерес. В своей книге «Игры Древнего Рима» американский историк Дон Нардо пишет, что колесницы отличали по цвету туник на наездниках. Традиционными цветами считались белый, красный, синий и зеленый. Болельщики выбирали какой-то один цвет, и оставались преданными ему до конца. Помимо обычных римлян, для которых ипподром был простым развлечением, были и небольшие группы ярых фанатов, которых называли «партизанами». Они объединялись в партии ипподрома и приходили на Игры толпой, чтобы громко поддержать свою команду. Если члены двух разных партий оказывались на трибунах рядом, начиналось состязание, кто кого перекричит. Нередко это заканчивалось массовой дракой. Хотя бои стенка на стенку были привычным делом, самые фанатичные болельщики шли дальше и заводили «проклинающие амулеты». Это были каменные или свинцовые таблички, куда владелец записывал всевозможные проклятия и пожелания смерти для сторонников других цветов. Один из таких амулетов гласил: «Заклинаю тебя, демон, кем бы ты ни был, и требую от тебя, чтобы с этого момента ты мучил и убивал лошадей Зеленых и Белых, а также их возниц. Пусть их тела покинет последний вздох». Подобных амулетов археологи обнаружили тысячи. Тексты в них словно соревновались друг с другом в изощренности насылания бед. Но против лучших возниц проклятия не помогали. Многократные чемпионы гонок становились настоящими знаменитостями. Надпись на монументе в честь одного из самых известных возниц Древнего Рима Калпурниануса гласит, что он одержал 1127 побед. Награда за победу могла достигать 40 000 сестерций. Для сравнения, годовое жалование римского солдата составляло 1000 сестерций. Но хотя профессия возницы была очень прибыльной, она была и очень опасной. Мало кто из постоянных участников гонок доживал до 25 лет. Азартная лихорадка распространилась по всему античному миру, и дошла до Константинополя — восточной столицы Римской Империи. Там противостояние партий ипподрома стало особенно яростным. Вот как описывает этот период византийский историк Прокопий: «Сначала они убивали вражеских партизан. Со временем, стали нападать даже на тех, кто не делал им ничего плохого. Все это происходило средь бела дня. Им не нужно было скрывать своих злодеяний. Ведь они знали, что останутся безнаказанными». В Византии партии ипподрома не просто оказывали влияние на простых горожан, они могли управлять делами государства. Жителям Константинополя позволялось свободно выражать свое мнение. Партии этим пользовались, инициируя масштабные акции протеста против неугодных политиков и законов. Молодых византийцев из числа болельщиков опьяняла такая власть. К 530-му году вражда между «Синими» и «Зелеными» достигла черты, когда император Юстиниан уже не мог это игнорировать. По его приказу были арестованы лидеры обеих группировок. В отместку партизаны устроили восстание, едва не разрушившее весь Константинополь. Среди многих сожженных зданий оказался собор Святой Софии. Подавить восстание Юстиниан доверил своим лучшим генералам. На ипподроме, где бунтовщики собрались короновать нового правителя, солдаты устроили настоящую резню. По утверждению Прокопия, было убито более 30 000 человек. После этих событий влияние партий ипподрома уже никогда не достигло прежнего уровня. А вскоре и сами ипподромы стали приходить в упадок — из-за экономических трудностей у империи больше не было на них денег, к тому же массовые игрища все чаще осуждали представители церкви. ТЕАТРАЛЫ Если болельщики скандировали кричалки на ипподромах, более утонченная публика отдавала предпочтение театральным постановкам. Театр был визитной карточкой Древней Греции. Без него не обходился ни один религиозный фестиваль. Театральные сцены под открытым небом встречались во всех крупных городах. А главным подиумом античных времен был театр Диониса в Афинах, способный вместить более 2,000 человек. Греки, и особенно молодежь, любили истории про великих героев и грозных богов. Поэтому сюжет был важной частью любого представления. Но ни одна сцена не могла обойтись без ярких костюмов и декораций. В больших театрах в ход шли подъемные механизмы, оркестр, хор. Как и для спортивных болельщиков Рима, цвета для актеров театра играли важную роль. Используя наряды разных оттенков, исполнители могли передавать эмоции. Например, красный цвет вызывал ассоциации со враждебностью и злостью. А зеленый — с жизнью и процветанием. Донести нужные образы актерам помогали маски. Реалистичные в драматических постановках, уродливо-гротескные в комедиях. Их делали из коры, волос, тканей. После представления маски обычно относили в храм в качестве подношения богам. Другим распространенным актерским атрибутом были котурны — специальная обувь на высокой подошве, которая добавляла актерам роста. Так они становились заметнее для зрителей. Кроме того, котурны придавали походке актеров особую торжественность. Маски и костюмы могли постоянно меняться, но одно оставалось неизменным — количество актеров в любой пьесе. Их всегда было трое, не считая массовки и хора. И только мужчины, даже когда нужно было сыграть женскую роль. За время представления один актер мог исполнить десятки ролей. Так что важным умением было не только хорошо выступать на сцене, но и быстро переодеваться. Греческая молодежь составляла значительную часть театральной аудитории. И хотя основные роли доставались опытным актерам, молодых греков можно было часто увидеть в массовке. Самые амбициозные со временем сами оказывались на главной сцене. Как и многие другие вещи, римляне переняли театр у греков. Но если в Греции ценили сюжет и драматические постановки, в Риме на первом плане были развлечения. Песни, танцы, выступления мимов — чем выходило комичнее и веселее, тем больше аплодисментов срывали актеры. Со временем римские уличные представления становились все более развязными и вульгарными. Из-за этого отношение к театру изменилось. Если в Греции актеры находились в почете, в Риме к ним относились как к уличным скоморохам. За плохое представление актеров могли закидать помоями, избить или даже убить. Другой причиной пренебрежительного отношения было то, что актеры освобождались от воинской повинности. Поэтому считалось, что такой заработок выбирают слабые люди без амбиций и отваги. Но если актер был рабом, своими талантами он мог заслужить себе свободу. Некоторые римляне пытались изменить такое отношение к актерской профессии. Квинт Росций Галл, один из самых прославленных римских комедийных актеров, открыл школу, где обучал молодежь актерскому ремеслу. Благодаря его усилиям многие молодые римляне всерьез увлеклись театром и стали причислять себя к театральной тусовке. ГРЕЧЕСКИЕ БОЙСКАУТЫ О состязаниях на колесницах и античном театре хорошо известно. Намного реже встречаются упоминания о гимназиях — тренировочных лагерях, где античную молодежь готовили к спортивным состязаниям, таким как гимнастика и борьба. Название происходит от древнегреческого gymnos, что переводится как «обнаженный». У атлетов было принято тренироваться и выступать на соревнованиях без одежды, чтобы зрители могли оценить красоту обнаженного тела. Три крупнейшие гимназии находились в окрестностях Афин и назывались: Академия, Лицей и Циносардж. Чтобы вместить стадион и многочисленные спортивные секции, требовалось большое пространство. Поэтому гимназии, как правило, располагались за чертой города. На их территории всегда можно было найти беседку, где известные философы читали для молодежи лекции. Платон и Аристотель были там частыми гостями, и оказали большое влияние на то, в каком направлении развивались гимназии. Из спортивных лагерей они постепенно превратились в учреждения, где студенты получали все необходимые знания, чтобы стать достойными гражданами. Молодые греки изучали правила этикета, дипломатию, философию. Об учебном процессе в гимназиях известно из Оксиринхских папирусов — документов, которые в конце 19 века обнаружили на месте раскопок древнеегипетского города Оксиринх. 2000 лет назад он был важным административным центром. Обучаться в гимназии могли исключительно мальчики. Большую часть студентов составляли дети из богатых семей Греции и Рима. Но есть упоминания, что там учились и дети бедняков. Так как оплатить занятия они не могли, им приходилось отрабатывать нужную сумму по контракту в течение нескольких лет. Студенты изучали классические работы Гомера и Каллимаха, но упор в гимназиях делался не на зубрежку книг. Молодежь участвовала в дебатах, училась грамотно высказывать свою точку зрения по любому вопросу. Устраивались развивающие и интеллектуальные игры, спортивные соревнования. Словом, взаимодействие между студентами лежало в основе всего. Учитывая, что физические упражнения и тренировки играли в гимназиях важную роль, можно подумать, что самой незаменимой вещью у студентов были копья, метательные молоты и прочий спортивный инвентарь. На самом деле самым популярным предметом были щетки для растирания тела. Они играли важную роль как перед тренировками, когда гимназисты обмазывались маслами, так и после, когда весь этот слой грязи на теле нужно было удалить. Растирания представляли собой ежедневный ритуал. И ни одна гимназия не могла обойтись без большой бани, где молодежь могла смыть грязь, пот и расслабиться после утомительных тренировок. Главная ценность гимназий заключалась в том, что ученики в раннем возрасте заводили связи, которые оказывались им очень полезными во взрослой жизни. По тому, как проходило обучение, историки сравнивают эти древние учреждения с современными организациями скаутов. Так что греческие гимназисты были, своего рода, первыми бойскаутами. Как видно, даже в античные времена молодежь старалась проявить свою индивидуальность. Будь то написание креативных проклятий, ношение ярких масок или метание копий. ИСТОЧНИК



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