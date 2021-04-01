Американские копы против граждан

01 апреля 2021 | 08:31 , Анна Бродски-Кроткина

Конфликт общества с полицией зрел давно и виден в цифрах. Жертвы полицейского насилия нередко подают в суд, и сумма, выплачиваемая этим людям в качестве компенсации из бюджета городов и штатов, велика. За последние пять лет налогоплательщики Нью-Йорка коллективно выплатили более 300 млн долл. по судебным искам о неправомерном поведении полиции. Только в прошлом году такие иски обошлись городу в 69 млн долл.

Так, в 2015 году семье афроамериканца Эрика Гарнера, нелегально продававшего сигареты поштучно и задушенного на улице полицейским, город выплатил 5,9 млн долл. В целом по стране за последние десять лет города потратили более 3 млрд долл. на выплату компенсаций жертвам полицейского насилия.

«У нас эпидемия неправомерных действий полиции и налогоплательщики, которые оплачивают эти компенсации, не имеют доступа к информации, содержащейся в личных делах полицейских, совершивших незаконные действия. Мы даже не знаем имен этих полицейских и не знаем, как их наказывают», — сетовала недавно работник Общества юридической помощи Молли Гриффард.

По официальным данным, более чем половине провинившихся полицейских разрешается оставаться на работе даже после того, как город заплатил по искам их жертв сотни тысяч долларов. Мощные полицейские профсоюзы защищают своих членов правдами и неправдами, годами стараясь блокировать все попытки сделать процесс прозрачным и оправдывая почти любые акты насилия своих сотрудников необходимостью обеспечения правопорядка или безопасности самих полицейских. Кроме того полицейские профсоюзы давно настояли на том, что работники полиции могут во многих спорных случаях пользоваться правом неприкосновенности, ограничивающим возможность подавать в суд жертвам произвола. Непрозрачность и скрытность сделали полицейские структуры практически автономным государством в государстве, угрожающим демократии.

Прошлым летом антагонизм полиции и общества дошел до точки кипения. Толчком к открытому конфликту и массовым протестам послужилa смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного полицейским в Миннеаполисе. На видео, заснятом случайным свидетелем, полицейский в течение восьми минут давит коленом на шею человека, который говорит, что задыхается. (На днях стало известно, что семья Джорджа Флойда подала иск на Миннеаполис и получит 27 млн долл. в качестве компенсации. Городской совет единодушно проголосовал за утверждение этой суммы.)

Протесты против полицейского произвола прошли по всей стране, а в Нью-Йорке они протекали особенно бурно. День за днем на улицы выходили десятки тысяч людей — в основном это была молодежь всех рас — белых было не меньше чернокожих. Воспользовавшись ситуацией, к демонстрантам в отдельных случаях присоединялись мародеры, громившие магазины.

В Нью-Йорке демонстрации дело не новое. Почти каждый день в городе проходит какой-нибудь протест: одни протестуют против нефтяных компаний, другие — против политики Путина, третьи — против ущемления прав женщин. Полиция при этом обеспечивает безопасность. Но тут объектом протестов стали сами полицейские. И они ответили самым неподобающим образом.

Когда страсти улеглись, отдел расследований города Нью-Йорка представил увесистый (более 100 страниц) доклад о действиях городской полиции во время протестов, связанных с убийством Флойда. Официальное расследование, давшее мощный стимул реформам, подтверждает, что силовые структуры вышли из-под гражданского контроля и стали независимой силой.

«Взятие протестующих в окружение (на полицейском наречии называемое «ловлей») и применение после этого к ним силы, массовые аресты, использование дубинок и перцовых баллончиков отражало неспособность полиции Нью-Йорка установить надлежащий баланс между реальными интересами общественной безопасности и правом протестующих на собрания и на выражение своего мнения», — гласит официальный доклад. Расследование также подчеркнуло, что в своей тактике по сдерживанию толпы полиция Нью-Йорка часто не проводила различий между законными, мирными демонстрантами и участниками, нарушавшими закон.

В целом за неделю протестов (с 28 мая по 5 июня) полиция арестовала более двух тысяч человек. (Больше половины арестованных были белыми, на втором месте по количеству арестованных — афроамериканцы, на третьем — латиноамериканцы). При арестах полицейские так затягивали пластиковые наручники, что многие арестованные получили длительное повреждение нервов запястья или рук. При этом, когда арестованные жаловались на боль, полицейские говорили им, что у них нет необходимых инструментов для снятия наручников, сообщается в расследовании. Более того, арестованным приходилось подолгу ждать, пока их доставляли в место заключения. Но и там над ними продолжали издеваться: им отказывали в звонках адвокату или родственникам, держали в переполненных камерах и отказывали (несмотря на пандемию, свирепствовавшую в то время в Нью Йорке) в средствах индивидуальной защиты — масках для лица и дезинфицирующих средствах для рук. Несколько задержанных сообщили, что их личное имущество было уничтожено или конфисковано во время массовых арестов, связанных с протестами.

Как правило, все это происходило вдали от веб-камер, журналистов или снимающих все на телефоны граждан. Но и прилюдно полиция вела себя не лучше. В Бруклине полицейская машина наехала на толпу; повсеместно полиция использовала перцовые баллончики, избивала протестующих руками, ногами и дубинками, нанося серьезные увечья. Все это было запечатлено на многочисленных видеозаписях. Представители городского отдела мэра по связям с общественностью (CAU), которых допросили авторы расследования, отметили, что насильственные действия полиции «происходили часто без видимого основания».

С разрешения полицейского начальства полиция арестовывала не только демонстрантов, но и юристов-наблюдателей, имеющих право присутствовать на протестах. Арестовывали журналистов и даже медиков. Согласно свидетельствам «Врачей за права человека» (PHR), тоже издавших свой отчет о событиях, медиков-добровольцев «толкали, угрожали, задерживали и арестовывали, несмотря на то, что их одежда, документы и действия четко указывали на то, что они — медицинские работники, чей единственной целью было оказание необходимой медицинской помощи». Одна из врачей по фамилии Джонсон так описала ситуацию: «Полиция повалила меня на землю, а затем подняла». Джонсон пыталась объяснить задержавшему ее полицейскому, что она врач, и у нее есть документы, подтверждающие ее профессию. «Он вообще не общался со мной. Он только позвал другого, который даже не взглянул на мои документы». Доктор Джонсон — одна из тех, у кого оказались повреждены нервы рук: «Наручники были очень тугими. Я очень быстро потеряла чувствительность в руках и до сих пор не чувствую большой палец правой руки. Несколько человек в толпе кричали, потому что их наручники были слишком тугими. Я видела опухшие и посиневшие из-за тугих наручников руки».

Все это походило на поведение силовых структур в авторитарных режимах. То, что несколько десятков полицейских из разных городов 6 января приняли участие в митинге сторонников Трампа у Капитолия США, а некоторые из них ворвались в здание с бунтовщиками, еще раз подчеркнуло антидемократическую направленность силовых структур.

Демократия, как известно, хороша тем, что создает правовое общество. Полиция, призванная защищать такое общество, но хронически нарушающая закон, может со временем подорвать основы демократии. И демократически настроенные американцы наконец осознали этот факт.

На прошлой неделе демократы Палаты представителей впервые за последние десятилетия предприняли серьезные усилия по пересмотру полицейских структур страны. Новый законопроект запрещает полиции использовать удушающие приемы и отменяет неприкосновенность работников правоохранительных органов, ограничивающую возможность пострадавших подавать в суд. В поддержку законопроекта президент Байден написал в Твиттере, что надеется «подписать этот знаменательный закон о реформе полиции».

На уровне отдельных штатов так же срочно принимается ряд постановлений, направленных на контролирование правоохранительных органов. Так, в Нью-Йорке федеральный апелляционный суд предоставил городу доступ к сотням тысяч полицейских дисциплинарных отчетов, доступных ранее лишь полицейским чинам. Решение судей нанесло серьезный удар по усилиям полицейских профсоюзов блокировать публикацию отчетов. Обнародование этих материалов затруднит полицейским, превышающим свои полномочия, возможность избежать серьезного наказания.

Эти меры помогут контролировать полицейские структуры, но еще не гарантируют победу демократических норм.

Для эффективной работы в любом демократическом обществе полиция как институт должна быть деполитизирована и не поддерживать ту или иную политическую партию. Полицейские должны научиться следовать законам своей страны и уважать права всех ее граждан. При исполнении своих обязанностей они должны быть обучены разряжать напряженную ситуацию, а не бросаться бить людей дубинками, стрелять в них или душить.

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