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Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым
02 апреля 2021 | 11:58
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Всех обвиняют в бандитизме, законченном покушении на убийство и незаконном обращении с оружием.
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 участников банды, принимавшей участие в стрельбе во время попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в Броварах Киевской области 29 мая 2020 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, ранее неоднократно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении любым способом конкуренции в перевозок по маршруту Бровары — станция метро "Лесная" в Киеве.
"Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области", — отметили в ОГП.
Сообщается, что все 15 лиц обвиняются в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (статья 257, часть 2 статьи 15 и пункты 1 и 6 части 2 статьи 115, а также часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса). Расследование велось следователями Броварского отдела полиции.
Напомним в то же время, что первым задержанным фигурантам инкриминировались, кроме незаконного обращения с оружием, более "легкие" преступления — часть 4 статьи 296 (хулиганство) и часть 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
Всего же, по состоянию на июль 2020 года, как заявлял заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, после перестрелки было предъявлено подозрение 50 гражданам, из которых 48 были отправлены под арест.
Как установили правоохранители, конфликт тогда возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток на указанном маршруте. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.
Также сообщалось, что в перестрелке в Броварах 29 мая принимали участие представители охранной фирмы из Винницкой области, а также "титушки" из Киева. В МВД обвинили винницкую полицию в том, что она допустила выезд в столичный регион вооруженных людей, а начальника областной полиции Юрия Педоса в связи с этим отстранили от обязанностей.
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