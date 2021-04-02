Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым

02 апреля 2021 | 11:58

Всех обвиняют в бандитизме, законченном покушении на убийство и незаконном обращении с оружием.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 участников банды, принимавшей участие в стрельбе во время попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в Броварах Киевской области 29 мая 2020 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, ранее неоднократно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении любым способом конкуренции в перевозок по маршруту Бровары — станция метро "Лесная" в Киеве.

"Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области", — отметили в ОГП.