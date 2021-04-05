|
Нардеп Задорожный вляпался в ДТП под Киевом
05 апреля 2021 | 11:21
распечатать комментарии [0] добавить в
Народный депутат Украины Николай Задорожный совершил ДТП на Киевщине. Авария произошла 4 апреля, в 12:40 на автодороге вблизи города Обухов. Как пишет со ссылкой на источники «Слово и дело», депутат не справился с управлением автомобиля "Мицубиси" и совершил столкновение с автомобилем "Форд", который ехал впереди в попутном направлении.
Позже установили, что житель Сум, управлявший автомобилем Ford Fusion, выполняя поворот налево, не убедился в исполнении безопасного маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем народного депутата Украины Задорожного.
Депутат в свою очередь, не выбрал безопасную скорость и интервал, совершил обгон с левой стороны, во время чего пересек сплошную линию разметки.
В результате аварии Задорожный и водитель другого автомобиля получили незначительные телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались.
также читайте
[05.04.2021]
|
по теме
Чауса перевозили в багажнике авто, принадлежащего посольству Украины
06. 04. 2021 | 12:54
В СМИ появилась информация о том, что украинского судью Николая Чауса якобы перевозили в Украину в багажнике автомобиля Toyota RAV 4, принадлежащего посольству Украины в Молдове.
В поезде Киев — Константиновка двое военных устроили стрельбу из табельного оружия
06. 04. 2021 | 11:27
Из-за инцидента поезд задерживается в пути примерно на шесть часов.
Российская вакцина Sputnik V оказалась фуфлом
05. 04. 2021 | 11:20
Воры обчистили квартиру судьи после того, как в открытом доступе появилась ее декларация
05. 04. 2021 | 11:16
Декларации чиновников должны находиться в открытом доступе. Как утверждает одна из столичных судей, именно это привело к тому, что ее квартиру ограбили неизвестные. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Пенсионный возраст в Украине снова повысили
05. 04. 2021 | 11:12
С 1 апреля 2021 года помимо перерасчета пенсий, в Украине состоялся последний этап повышения пенсионного возраста для женщин – с 59,5 до 60 лет. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на закон об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»