Нардеп Задорожный вляпался в ДТП под Киевом

05 апреля 2021 | 11:21

Народный депутат Украины Николай Задорожный совершил ДТП на Киевщине. Авария произошла 4 апреля, в 12:40 на автодороге вблизи города Обухов. Как пишет со ссылкой на источники «Слово и дело», депутат не справился с управлением автомобиля "Мицубиси" и совершил столкновение с автомобилем "Форд", который ехал впереди в попутном направлении.

Позже установили, что житель Сум, управлявший автомобилем Ford Fusion, выполняя поворот налево, не убедился в исполнении безопасного маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем народного депутата Украины Задорожного.

Депутат в свою очередь, не выбрал безопасную скорость и интервал, совершил обгон с левой стороны, во время чего пересек сплошную линию разметки.

В результате аварии Задорожный и водитель другого автомобиля получили незначительные телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались.