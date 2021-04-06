В поезде Киев — Константиновка двое военных устроили стрельбу из табельного оружия

В одном из вагонов поезда №126 Киев — Новоконстантиновка двое военнослужащих устроили стрельбу.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", эти пассажиры имели разрешение на ношение оружия.





Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. На тот момент в вагоне находилось 11 пассажиров.

Нарушителей сняли с поезда бойцы спецназа Национальной полиции на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.

Источник: ДЕЛО