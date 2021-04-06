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В поезде Киев — Константиновка двое военных устроили стрельбу из табельного оружия

06 апреля 2021 | 11:27

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Из-за инцидента поезд задерживается в пути примерно на шесть часов.


Фото: APnews

Фото: APnews

В одном из вагонов поезда №126 Киев — Новоконстантиновка двое военнослужащих устроили стрельбу.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", эти пассажиры имели  разрешение на ношение оружия.


Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. На тот момент в вагоне находилось 11 пассажиров.

Нарушителей сняли с поезда бойцы спецназа Национальной полиции на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.

Источник: ДЕЛО



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