ТЕМА

Цены на электроэнергию взлетят вдвое

21 апреля 2021 | 10:15

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Украине согласно постановлению о введении фиксированных цен до конца апреля, тариф на электроэнергию может вырасти уже с 1 мая. Однако подорожание возможно перенесут на лето. При этом кВт*час может подорожать с 1,68 до 3,4 грн. Об этом пишет Обозреватель.


Так, цены будут расти не для всех, а только для тех, кто тратит больше определенного количества электроэнергии. Раньше "льготными" были 100 кВт*час, по новым правилам это могут от 300 до 500 кВт*час.

Таким образом, рост тарифов коснется только тех, кто потребляет много электроэнергии. Это могут быть как те украинцы, которые используют электрические котлы и водонагреватели, так и владельцы больших домов и квартир с большим количеством техники.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

19 cентября, Сумы. Эпизод эпохального украинско-российского автопробега, посвященного 100-летию первого автопробега по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Киев. Фото опубликовано в ЖЖ felbert-а.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100