Цены на электроэнергию взлетят вдвое

21 апреля 2021 | 10:15

В Украине согласно постановлению о введении фиксированных цен до конца апреля, тариф на электроэнергию может вырасти уже с 1 мая. Однако подорожание возможно перенесут на лето. При этом кВт*час может подорожать с 1,68 до 3,4 грн. Об этом пишет Обозреватель.

Так, цены будут расти не для всех, а только для тех, кто тратит больше определенного количества электроэнергии. Раньше "льготными" были 100 кВт*час, по новым правилам это могут от 300 до 500 кВт*час.

Таким образом, рост тарифов коснется только тех, кто потребляет много электроэнергии. Это могут быть как те украинцы, которые используют электрические котлы и водонагреватели, так и владельцы больших домов и квартир с большим количеством техники.