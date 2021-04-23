СБУ прервала "грев" зон на Херсонщине

Подозреваемые терроризировали и запугивали местное население. Ключевым "доходом" группировки была реализация наркотиков, в том числе в исправительные колонии. Злоумышленники формировали для заключенных так называемый "общак" в среднем 300 тыс. гривен в месяц. Возглавлял группировку "смотрящий по региону" от криминальных кругов.

Правоохранители провели ряд обысков у участников группировки, в том числе у"смотрящего". В ходе следственных действий изъяли ряд доказательств.

Двух злоумышленников разоблачили во время передачи наркотиков в исправительную колонию. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.