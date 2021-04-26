Ядерная дубина для Украины. Часть II

26 апреля 2021 | 08:36 , Сергей Гончаров. для "ТЕМЫ"

А если радиологическое оружие?..

НАЧАЛО

С временной утратой Украиной территорий Автономной Республики Крым и г. Севастополь и началом месяцем позже войны на Юго-Востоке в Украине вновь активизировалась дискуссия о желательности и возможности восстановления ею статуса военной ядерной державы. Возникли предложения о «суррогатной ренуклеаризации». 9 апреля 2015 г. тогдашний Секретарь РНБО Александр Турчинов сделал громкое заявление. На вопрос журналиста: «Может ли Украина создать для сдерживания России «грязную бомбу» (радиологическое оружие)?», г-н Турчинов вполне официально заявил, что «грязная» или «чистая» - это сугубо технологический вопрос, главное чтобы оружие было эффективным». После чего г-н Турчинов добавил, что в Украине ведутся военно-технические программы в ядерной сфере, но информация по ним носит «закрытый» характер и поэтому раскрывать их детали он не намерен.

Это заявление вызвало бурную противоречивую реакцию – от оценки сказанного, как пропагандистский вздор не вполне адекватного человека до горячей поддержки, как «здравой и своевременной инициативы», обещающей в относительно короткий срок создание простого и дешевого эквивалента «настоящему» ядерному оружию. В дальнейшем заявление г-на Турчинова было поддержано народным депутатом Олегом Ляшко, который в своем интервью от 25 марта 2016 г. упомянул, что в стране есть «задел разработок» в этой сфере. Интересующимся хорошо известно - в УССР никогда не занимались разработкой ядерного оружия в современном смысле этого слова, а только работали (с технической точки зрения вполне успешно) в сфере радиологического оружия. Сопоставив этот факт и заявление Ляшко, можно сделать вывод, что под «восстановлением ядерного статуса» подразумевалось создание «грязной бомбы».

Инициатива главного радикала получила дальнейшее развитие в конце 2016 года, когда депутатами этой партии в Верховной Раде был внесен и официально зарегистрирован законопроект, предусматривающий выход Украины из Договора о не распространении ядерного оружия ДНЯО. Впрочем, о том, что такая инициатива его партии последует, г-н Ляшко анонсировал еще во время парламентской избирательной кампании 2014-го.

Несмотря на то, что и тогда существовали сомнения в серьезности таких инициатив, следует отметить, что статус озвучивавших их лиц не позволяет отбросить их как нечто «маргинальное». Секретарь РНБО, согласно действующим Конституции и законодательству Украины, является вторым лицом после Президента Украины в сфере координации действий государства в области национальной безопасности. Фактически, он - «премьер-министр по вопросам национальной безопасности», чьи полномочия в этой сфере превосходят полномочия собственно Премьер-Министра). Кроме того, на протяжении нескольких месяцев после Революции Достоинства Турчинов одновременно занимал посты Председателя Верховной Рады, и. о. Президента Украины, и. о. Верховного Главнокомандующего ЗСУ. Сосредоточив в своих руках всю полноту власти и доступ к информации, каковых не имел ни один госдеятель Украины со времен Симона Петлюры в период его пребывания на посту Головного Отамана Второй УНР в годы войны за независимость 1917-1921 гг.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о радиологическом оружии с технической и военной точек зрения. В настоящее время под «грязной бомбой» принято понимать самодельное взрывное устройство (СВУ), снаряженное обычным взрывчатым веществом и имеющие оболочку из порошковидных радиоактивных материалов, распыляемых при взрыве и вызывающих радиоактивное заражение местности. При этом такое СВУ может быть реализовано в форме импровизированных мины, фугаса или боеголовки к ракете класса «земля-земля» с характеристиками близкими к ракетам РСЗО «Град». По не ясным причинам такое оружие считается «гипотетическим» видом оружия массового поражения (ОМП). В частности, такой классификации придерживается Википедия, авторитет которой настолько велик, что на нее порой ссылаются в мотивировочной части резолюций даже суды некоторых стран, включая США.

Такой взгляд на радиологическое оружие неверен. С начала и до последней трети 1950-х гг. СССР активно разрабатывал промышленные образцы радиологического оружия. Работы были начаты в 1951 г. в УССР. Уже в 1953 г. на баллистической ракете (БР) дальнего действия Р-2 (по современной классификации – оперативно-тактической БР повышенной дальности) были испытаны головные части «Герань» и «Генератор» (последняя – кассетного типа), снаряженные радиоактивной жидкостью с отходами атомной промышленности, растворенными в кислоте.

БР дальнего действия Р-2, оснащавшаяся в т.ч. и радиологическими боевыми частями

Согласно же справочнику 1956 года «Ядерные излучения атомного взрыва», являющемуся официальным изданием Военного издательства МО СССР, БРВ снаряжались не только баллистические ракеты «земля-земля», но и авиационные бомбы, ракеты для РСЗО и даже минометные мины. И есть основания предполагать, что «Геранью» и «Генератором» набор головных частей не ограничивался. Большая часть данных о работах по БРВ в СССР засекречена.

Исходя из того, что известно, было бы легкомысленно заявлять о низкой эффективности радиологического оружия, озвученный израильскими военными специалистами после серии лабораторных и полигонных испытаний, проведенных в первой половине 2010-х гг. Эти выводы обоснованы для «грязной бомбы» категории СВУ, но совершенно не годятся для оценки эффективности кассетных радиологических боевых частей, снаряженных высокорадиоактивной жидкостью или мелкодисперсной смесью, подрываемых радиовзрывателями на оптимальной высоте для заражения территории максимальной площади и имеющих массу 500 кг и более.

БР дальнего действия Р-5, для которой была создана в т.ч. и радиологическая БЧ "Генератор-5" (на снимке - БР этого типа модели Р-5М, оснащавшейся "классической" ядерной БЧ)

Такое оружие может быть достаточно эффективным с точки зрения нанесения противнику экономического ущерба и производства психологического эффекта. Одно из неизбежных последствий - необходимость дезактивации территории. «Пятнообразность» поражения парализуют всю социально-экономическую деятельность в пределах «пятен». Итог очевиден: промышленно изготовленное радиологическое оружие, под которое имеется соответствующий носитель (например, та же оперативно-тактическая БР) представляет нечто более серьезное, чем «плод «больного воображения».

Украина имеет все возможности для создания полноценного боевого радиологического оружия: начиная от разнообразных запасов высокорадиоактивных веществ и кончая его носителями. При желании, в течении максимум двух лет можно просто воспроизвести «Генератор» (уменьшив его массу втрое) для имеющейся на вооружении тактической БР «Точка-У», используя документацию из архивов ГП «КБ «Южное». Финансовые расходы на такую программу - весьма умерены и посильны для бюджета в отличие от программы «настоящего» ядерного оружия.

Таким образом, вопрос находится в чисто политической плоскости. А именно: оправдывают ли скромные выгоды от создания радиологического оружия те внешнеполитические и неизбежно экономико-финансовые издержки, к которым приведет принятие на вооружение ЗСУ «грязных» боевых частей.

Следует пояснить почему эффект обладания радиологическим оружием автор считает весьма скромным. Такое оружие не может быть оружием первого удара против противника, обладающего ядерным оружием, ибо неизбежно приведет к более страшному ответу. Таким образом, доктрина «асимметричного радиологического сдерживания» ошибочна.

Между тем, издержки страны от создания «радиологического военного потенциала будут весьма велики. В свое время Государственный Департамент Соединенных Штатов недвусмысленно заявлял, что любая попытка восстановления военного ядерного статуса сделает Украину страной-изгоем. Нет оснований предполагать, что со сменой первого лица в Белом доме эта позиция поменяется.

Более того, последние четверть века радиологическое оружие устойчиво ассоциируется с «ядерным терроризмом» - не хочется, чтобы нашу страну упоминали в этом контексте.

Понимают ли эти опасности политики, генерирующие такие идеи?

Автор некоторое время работал вместе с г-ном Турчиновым и 12 лет – вместе с г-ном Ляшко и считает вправе утверждать, что степень безграмотности этих людей может сравниться лишь с их самоуверенностью. Впрочем, ровно та же оценка касается гг. Порошенко и Зеленского.

Чисто теоретически Украина при определенных обстоятельствах сможет бросить вызов миру и запустить программу создания радиологического оружия. Но для этого к власти в Киеве должны прийти радикалы вроде представителей «Национального Корпуса». Автор вопреки расхожему мнению полагает, что такой сценарий исключить нельзя. Однако, во-первых, он остается маловероятным, во-вторых, это не в самые ближайшие годы…

Автор – военный и авиационный журналист, блогер. В 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ НПО «Центр оценки политических рисков». В 2002-2005 гг. – «приглашенный эксперт» дирекции военных программ НПО «Украинский Центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова». Член Экспертного Совета НПО «Центр исследований Армии, конверсии и разоружения» (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express).