А также в области балета мы впереди планеты всей...

26 мая 2021 | 10:12 , Кирилл Данильченко

Реалии жизни в РФ спустя 21 год правления Путина.

То, что “глубинный народ” за МКАДОМ существует в хрущевках и брежневках за 20.000–25.000 рублей никого особо не удивляет. О том, что Москва не Россия, знают даже даже далекие от их реалий люди. Но деньги это пыль, главное чтобы НАТО не напало и не захватило ободранную панельку. Так Соловьев говорил, когда приехал со своей виллы на озере Комо.

Но оказывается, что и интеллигенция при путинском режиме звезд с неба не хватает. Окунулся недавно в богатую жизнь русских господ. Узнал как живет солист балета в Великой и Прекрасной России. Местная звезда первой величины, автографы, благодарные зрители с цветами – вот это все. Екатеринбург (город с миллионным населением на секундочку) – там сильная балетная школа еще со времен эвакуации во Второй Мировой, танцевальные традиции столицы, у станка балетного учат герои труда России.

48.000 рублей (17.800 гривен) на руки – это часто две тренировки в день, выступления и иногда командировки. Командировочных 120 рублей в сутки – 44 гривны. Ну, наверное, хватает на кофе с булочкой. Но это не точно.

Минимум три спектакля в неделю, когда нет спектаклей тренировки у станка с 10.00 и до конца рабочего дня. Как грянул коронавирус театры, естественно, пострадали в первую очередь – только средняя за полугодие. То есть, по факту еще ниже чем 48.000 в рубле. Беседа была личной, но пруфов в сети миллион, а это более благополучная Москва. Все обстоит именно так, а не иначе.

Это солист, первого эшелона артист, имеет награды за трудовую деятельность. Элита театра. И из имущества только машина взята в кредит на 5 лет, дело движется к пенсии, а сбережений ноль. Артисты же кордебалета в Екатеринбурге имеют 25.000–30.000 рублей на руки и хватит. Как говаривал Ельцин в своем известном интервью — “Какой кетчуп? Сахар чай есть и то хорошо. Ты в какой стране живешь?”

Напоминаю, что вакансии на Новой Почте в Северодонецке это 17.000 гривен. Повар на мангал в Киеве 17.000 в гривне. Водитель инкассатор в Мариуполе в Привате 18.500 гривен.

И вот так живут звезды в великой стране, которая помогает братишкам в Сирии, Ливии, ЛДНР и Абхазии. Участвует в операциях против исламистов в Африке и на другом континенте помогает диктаторам в Венесуэле. И это та сфера, которой гордится каждый россиянин после космоса – балет. Но где солист со специальным образованием зарабатывает примерно в два раза меньше чем тапицер, обтягивающий диваны или неквалифицированный рабочий на конвейере в странах Балтии.

Или примерно столько же, сколько инкассатор на той части Донецкой области, которую удалось отстоять от «освободителей». В городе Мариуполь, который несколько лет назад был под огнем российских реактивных систем и его пытались блокировать с моря суда ФСБ бесконечными проверками торговых кораблей. В подвергшейся агрессии, достаточно бедной даже по меркам Восточной Европы, Украине. Думали что достигли дна, но из Екатеринбурга постучали.

В целом же медиана по зарплате в РФ в два с половиной раза ниже супердержавы Эстонии. Где 10% граждан не от самой лучшей жизни уехало в Ирландию, Норвегию и Британию на заработки. Не так давно Польша, кстати, уже достигла средней зарплаты 1500 в долларе. Военный бюджет одной Польши – как четверть ассигнований России.

Но кремлевские генералы машут вялым кулачком, гоняют туда сюда составы с танками и САУ. На фоне того, что недавно урезали расходы на армию после ковид-19 и карантина– под нож пошло около 10%. И все эти мультики про не знающие аналоги ракеты снимают пока в городе миллионнике медиана 465 долларов, а звезды балета зарабатывают 640 долларов.

А ведь это меньше дворника в Словакии, меньше филировщика рыбы в Польше, меньше наемного работника у фермера в Прибалтике. Вот что делает несменяемость власти и телевизор, который вещает про врагов 25 лет.

И из-за этих нищих криворуких шакалов, украинцы отрезают на силовиков 5.6% ВВП у детей и пенсионеров , чтобы нас не затащили в их богатую и успешную дыру. Если что в Украине, тоже не сахар средние зарплаты даже в сравнении с Восточной Европой, но мы не ведем одновременно 3 войны и не кормим с рук огрызки Сирии и Донбасса. Не продаем газ и нефть в Европу на миллиарды. Не содержим военные диктатуры по всему миру. Но зарплата в Ростовской и Донецкой области уже сравнялась.

На вопрос же россиян почему как-то неравномерно распределяется народное достояние, что одни стали экономить на мясе и фруктах, а другие продолжают отдыхать у озера Комо? Ответ всегда один. В Кремле раз в несколько лет включают телевизор на полную. Выигрывают самую дорогую Олимпиаду, трижды выполняют задачи в Сирии, показывают Крым наш, побеждают фашистских грузин, запрещает “Боржоми”, помидоры и поездки в Турцию. И так идут от геополитической победе к победе. Хотя еще в двухтысячных ВВП РФ и Китая был равен. А потом что-то случилось.

Но 21 год сидящий у руля кашляющий старик, вещает о том, что главное, чтобы не было пустых полок в магазинах. Нахапать денег в эпоху накопления капитала, остановить социальные лифты вне правящей партии и рассказывать о том, что нужно сплотиться вокруг лидера в кольце врагов — как это свежо и необычно. В общем, еще несколько лет правления лидера и Россия перегонит Америку. Пока же нужно провести газ и не допустить карточек на еду.

Источник