Китайцы зафиксировали мощнейшее космическое излучение

19 мая 2021 | 09:48

Китайские исследователи объявили в понедельник о наблюдении поступающих из космического пространства фотонов, энергия которых достигает 1,4 пикоэлектронвольта /ПэВ/. Таким образом, гамма-квант такой высокой энергии зафиксирован впервые в мире. Об этом говорится в информационном сообщении, распространенном Национальным агентством новостей Синьхуа.

По информации, ученые из Института физики высоких энергий Академии наук Китая /ИФВЭ АНК/ сделали это открытие в Большой высокогорной обсерватории космических лучей (Large High Altitude Air Shower Observatory, LHAASO).

Космические лучи - это потоки заряженных частиц высокой энергии, которые приходят к Земле со всех сторон космического пространства и постоянно бомбардируют ее атмосферу. Астрофизикам крайне интересны вопросы, связанные с возникновением космических лучей. При этом науке пока неизвестно, какое небесное теле в нашей Галактике может ускорять частицы до энергии более одного ПэВ.

В апреле в ИФВЭ АНК сообщил, что физики в экспериментальном комплексе ASgamma, расположенном в поселке Янбацзин под Лхасой Тибетского автономного района, обнаружили фотоны энергией 0,957 ПэВ. Для сравнения, даже на самом мощном в мире коллайдере частицы могут ускоряться только до 0,01 ПэВ.

Старший научный сотрудник ИФВЭ АНК Цао Чжэнь отметил, что частицы энергией более одного ПэВ поступают со стороны зоны формирования молодых звезд в созвездии Лебедя. При этом ученые также нашли там 12 стабильных источников гамма-излучения.

"Следовательно, в Млечном Пути существует большое количество "ускорителей" энергии частиц на уровне более одного ПэВ, которыми, согласно новейшему открытию, должны служить молодые звездные скопления, останки вспышек сверхновых звезд, пульсарные туманности и другие", – поделился он.

LHAASO расположен на горе Хайцзышань высотой над уровнем 4410 м на территории уезда Даочэн провинции Сычуань на юго-западе Китая. Научно-исследовательское учреждение пока находится в стадии строительства. Указанное открытие сделали ученые на основе данных 11-месячного наблюдения.

Достижения физиков были опубликованы в престижном журнале Nature.