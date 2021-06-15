У нардепов Кивы и Волынца нашли лишние миллионы

15 июня 2021 | 10:19

Высший антикоррупционный суд назначил на 12 и 14 июля заседания по рассмотрению исков Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации активов народных депутатов Ильи Кивы и Михаила Волынца. Такие решения 3 и 8 июня приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Во время открытия производства по иску САП о гражданской конфискации 1,25 млн грн дохода Кивы судьи также потребовали у частного нотариуса договор купли-продажи нардепом жомовой ямы и в Укргазбанке сведения о движении средств по счету политика. По иску Волынца суд тоже открыл производство, но пока не вытребовал никаких документов по нему.



Напомним, САП подала иск о гражданской конфискации актива нардепа Волынца. Как там сообщили, прокурорами при содействии Государственного бюро расследований и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что нардеп в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него появилось около 3 млн грн. Именно такой суммы ему не хватало для покупки, учитывая размер законных доходов депутата.



Как объясняют в прокуратуре, в случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.



Ранее антикоррупционная прокуратура подала аналогичный иск в отношении нардепа Кивы. По мнению прокуратуры, депутат получил 1,24 млн грн необоснованных активов от передачи в аренду жомовой ямы субъекту хозяйствования с признаками фиктивности, хотя сам политик не является собственником недвижимости.