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У нардепов Кивы и Волынца нашли лишние миллионы
15 июня 2021 | 10:19
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Высший антикоррупционный суд назначил на 12 и 14 июля заседания по рассмотрению исков Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации активов народных депутатов Ильи Кивы и Михаила Волынца. Такие решения 3 и 8 июня приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Во время открытия производства по иску САП о гражданской конфискации 1,25 млн грн дохода Кивы судьи также потребовали у частного нотариуса договор купли-продажи нардепом жомовой ямы и в Укргазбанке сведения о движении средств по счету политика. По иску Волынца суд тоже открыл производство, но пока не вытребовал никаких документов по нему.
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