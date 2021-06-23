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Взрыв в Белогородке: убийца заметал следы. Он задержан
23 июня 2021 | 08:45
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Предварительно стало известно, что мужчина 1978 года рождения убил жителя дома и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление.
Причиной взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Белогородке Киевской области стало желание скрыть убийство. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО.
Об этом заявил в эфире на телеканале "Украина 24" первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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