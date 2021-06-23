ТЕМА

Взрыв в Белогородке: убийца заметал следы. Он задержан

23 июня 2021 | 08:45

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Предварительно стало известно, что мужчина 1978 года рождения убил жителя дома и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление.


Причиной взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Белогородке Киевской области стало желание скрыть убийство. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО. 

Об этом заявил в эфире на телеканале "Украина 24" первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100