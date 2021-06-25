23 августа 1939 года главами МИД СССР и Германского рейха был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа.

Документ официально назывался Договором о ненападении между Германией и СССР, но сути, был не о мире, а о войне.

В секретном протоколе стороны договорились о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Латвия, Эстония, Финляндия, восточные области Польши и Бессарабия попали в сферу интересов СССР, а Литва и западная часть Польши — Германии.

Через несколько дней после подписания этого договора началась Вторая мировая, в которой погибло от 55 до 80 млн человек.

24 декабря 1989 года было принято постановление Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении», осуждающее договорённости СССР с Германией перед началом Второй мировой войны.

«…при заключении договора, так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно с договором был подписан „секретный дополнительный протокол“, которым размежёвывались „сферы интересов“ договаривавшихся сторон от Балтийского до Чёрного моря, от Финляндии до Бессарабии», – сказано в документе.

В постановлении съезд констатировал, что «переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР», осудил «факт подписания „секретного дополнительного протокола“ от 23 августа 1939 года и других секретных договорённостей с Германией», а также признал «секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания».

В истории современной России предпринимались попытки признать данное постановление недействительным.

К примеру, в 2020 году в Госдуму был внесён законопроект «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 „О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года“».

Судя по стремительному откату России в 1930-е года, признание недействительным постановления, осуждающего пакт Молотова-Риббентропа — лишь вопрос времени.

Договор о ненападении прекратил действие 22 июня 1941 года — в момент нападения Германии на Советский Союз.

Символично, что ровно 80 лет спустя президент России обратился к, в первую очередь, Германии с завуалированным предложением заключить пакт Молотова-Риббентропа 2.0.

Владимир Путин написал статью «Offen sein, trotz der Vergangenheit» («Быть открытыми, несмотря на прошлое»), якобы приуроченную к 80-й годовщине начала ВОВ, которую 22 июня опубликовала немецкая еженедельная газета Die Zeit.

Статья адресована европейским читателям, но, очевидно, что целевая аудитория — немецкая политическая элита.

«Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом „от Атлантики до Урала“, а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока. Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан. Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе», – в путинской статье внимательный читатель не найдёт для себя ничего нового.

Резюмируя, Путин пишет, что «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой», ведь у Европы и РФ «много тем, представляющих взаимный интерес».

«Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – говорит он.

Наивно полагать, что под признанием и исправлением ошибок президент России подразумевает, в частности, деоккупацию временно оккупированного Крыма и ОРДЛО.

«…многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?» – пишет Путин в своей статье.

Де-факто он предлагает, в первую очередь, Германии закрепить статус-кво и возобновить сотрудничество с Россией.

Сделать вид, что не было 9 940 убитых и 23 455 раненых украинцев, 1,584 млн переселенцев (только по официальным данным МИД Украины), покинувших дома из-за российской агрессии…

По сути, предлагает пакт Молотова-Риббентропа 2.0…

Тем временем роспропаганда вещает, что статья Путина «может стать последним посланием Европе».

А дальше что — война?…

Источник:

Виктория Зубкова