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МВФ назвал первоочередные реформы для Украины
13 июля 2021 | 08:46
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Украине в первую очередь следует реформировать юридическую и финансовую системы, развивать конкурентоспособные рынки товаров — эти реформы автоматически приведут к позитивным изменениям в других сферах. Об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Холлар в выступлении на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
“Мы видим необходимость трех направлений структурных реформ в Украине. Это юридическая и финансовая система, развитие конкурентоспособных рынков товаров. Реформирование юридической системы обязательно повлияет на изменения по другим направлениям. Например, укрепление добропорядочности судебной власти поможет создать равные права для иностранных и национальных инвесторов, позволит лучше рассматривать иски кредиторов и урегулировать споры, поможет снизить риски в предоставлении банковских кредитов”, — сказала Владкова-Холлар.
По ее словам, Украина с 2014 года провела много изменений, особенно учитывая сложные условия, но все еще отстает от европейских партнеров.
Главными препятствиями к устойчивому развитию она назвала недоверие к судебной власти и распространенную коррупцию. “Эти реформы непростые и требуют перспективного видения, но последствия эффективного и успешного реформирования будут огромными. Усиливая юридическую систему, дерегулируя монополизированные рынки, усилятся возможности для торговли. Расширяя возможности рынка земли, Украина может добавить 2-4% к показателям роста, приблизит страну к темпам роста других европейских государств и повысит уровень жизни украинцев”, — сказала глава миссии МВФ в Украине
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