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Место Авакова вероятно займет глава парламентского комитета

13 июля 2021 | 19:33

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Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуги народа".


"По итогам фракции, я могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни - ответить: "Да" на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел. Я понимаю на какую жертву иду - как человек, как личность, как политик, но я сделал выбор и буду претендовать на эту должность", - сказал Монастырский.

По его словам, завтра профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

"После завтра состоится голосование об отставке и, вероятно, в пятницу состоится еще одно заседание комитета правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представление на назначение министра МВД", - рассказал Монастырский.

Во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.



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