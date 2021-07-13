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Место Авакова вероятно займет глава парламентского комитета
13 июля 2021 | 19:33
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Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуги народа".
"По итогам фракции, я могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни - ответить: "Да" на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел. Я понимаю на какую жертву иду - как человек, как личность, как политик, но я сделал выбор и буду претендовать на эту должность", - сказал Монастырский.
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