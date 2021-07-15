Накануне годовщины убийства Версаче в его особняке нашли два новых трупа

15 июля 2021 | 10:54

В одном из номеров гостиницы "Дом Казуарина" (Casa Casuarina), также известной как особняк Версаче, найдены два трупа. Ранее это роскошное здание в Майами (США) принадлежало модельеру Джанни Версаче, и на его пороге он был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. О находке сообщает сайт TMZ.

По странному совпадению, тела нашли днем 14 июля - накануне годовщины гибели Версаче, которого убили 15 июля 1997 года. Сразу два трупа в одном шикарном номере обнаружили горничные, которые и вызвали полицию.

Пока неизвестно, имеют ли эти две смерти какое-либо отношение к трагической годовщине.

После убийства Версаче его особняк переделали в бутик-отель "Villa Casa Casuarina" с десятью номерами, который пользуется популярностью в том числе и благодаря истории со смертью модельера.