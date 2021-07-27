Ученые предсказали новые рекорды жары в будущем

27 июля 2021 | 10:42

Они полагают, что изменение климата влияет на установление аномальной жары в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Ученые предупредили, что рекорды высоких температур в будущем могут обновляться чаще.

Миру стоит подготовиться к новым, более высоким аномальным температурам и более частой смене рекордов, пишет Axios со ссылкой на исследование сотрудников Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха.

Ученые выяснили, что влияние изменения климата на установление аномально высоких температур недооценено. По их мнению, ускорение глобального потепления может спровоцировать более частые и сильные периоды жары по всему миру.

Исследование показало, что при сохранении сценария с большими выбросами углекислого газа рекордно высокие температуры в два—семь раз наиболее вероятны в период с 2021 по 2050 год и в 3–21 раз — с 2051 по 2080 год.

Как пишет Axios, во время последнего повышения температуры на тихоокеанском побережье США температура в Сиэттле достигла 42,2 градуса по Цельсию (108 по Фаренгейту), тогда как предыдущий рекорд был установлен на уровне 39,4 (103). В Портленде температура поднималась до 46,6 (116) градуса, тогда как предыдущий рекорд составлял 41,6 (107).



Ученые отмечают, что обычно превышение предыдущих рекордов составляет доли градуса.

